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Rusia advierte a Reino Unido de "inevitables consecuencias" por proveer drones a Ucrania

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Londres, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, ha advertido al Reino Unido de que habrá "consecuencias inevitables" por haber provisto a Ucrania de drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

"Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania -escribe la embajada en un comunicado- y al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas".

Por ello, "las acciones de Londres acarrearán inevitablemente consecuencias", añade, y redobla su amenaza de este modo: "Cuanto más se involucre en el conflicto (...) mayor será el precio a pagar".

El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania -tras EEUU y Alemania-, según calcula la BBC, que precisa que dos compañías británicas han estado supliendo de drones al ejército ucraniano, unos drones que han causado a los rusos daños valorados en decenas de miles de millones de euros.

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El Gobierno británico ha respondido a través de un portavoz del ministerio de Defensa, quien declaró: "El Reino Unido apoya codo con codo a Ucrania y estamos comprometidos a proveer el equipamiento que necesitan para defenderse contra la invasión ilegal de Putin". EFE

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