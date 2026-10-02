Colombia extiende el plazo para pagar su deuda de 6.061 millones de dólares

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Bogotá, 2 oct (EFE).- El Gobierno Colombiano anunció este viernes un acuerdo para reperfilar su deuda y evitar pagar a acreedores 19,8 billones de pesos (unos 6.061 millones de dólares) entre este año y el próximo, informó el Ministerio de Hacienda.

Esa cartera detalló en un comunicado que el programa de reperfilamiento de vencimientos por intercambio de títulos de tesorería (TES) busca reducir amortizaciones por 2,4 billones de pesos (unos 734,5 millones de dólares) en 2026 y 17,4 billones de pesos (5.327 millones de dólares) en 2027.

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Al reperfilar su deuda, el Gobierno cambia los plazos y las condiciones de esta de manera voluntaria para postergar o aliviar los vencimientos más cercanos, en esta caso los de 2026 y 2027.

"Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027", explicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, citado en el comunicado.

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El Gobierno deberá devolver no sólo estos 19,8 billones de pesos, sino que además tendrá que pagar 536.000 millones de pesos (163,8 millones de dólares) extra a los acreedores que aceptaron el canje, lo que equivale a un 2,7 % del monto total de la operación.

El programa estuvo compuesto por un tramo competitivo, que tuvo solicitudes por 11,3 billones de pesos (unos 3.458 millones de dólares) por parte de los 'creadores de mercados', es decir los 13 principales bancos privados del país.

También tuvo un tramo no competitivo por 8,5 billones de pesos (unos 2.600 millones de dólares), en el que creadores de mercado solicitaron sin competir por el precio ni fijar tasas.

Con esta operación, la vida media de la deuda interna colombiana, representada en títulos de tesorería, se incrementó en 0,2 años, pasando de 9,97 a 10,17.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó por sorpresa el pasado domingo su decisión de apelar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el país se encuentra en su situación "más crítica" y que esos contactos persiguen "una salida negociada a la crisis".

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"Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario.

El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios durante la pandemia de la covid-19): el 6,7 % en 2024.

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto del pasado 10 de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República. EFE