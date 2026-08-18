El Festival de Cine de Comedia de Tarazona avanza con nuevos cortometrajes y cine mexicano en su tercer día

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El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha continuado este lunes con una tercera jornada que ha combinado nuevas propuestas cinematográficas con actividades dirigidas al público infantil. El certamen, que este año ha estrenado una Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, ha proyectado siete nuevos cortometrajes a concurso y la película mexicana 'Sobriedad, me estás matando', dirigida por Raúl Campos.

La programación matinal se ha trasladado a Vierlas, donde a las 11.00 horas se ha desarrollado una nueva sesión del Programa Matinal Infantil. La iniciativa, que recorrerá diferentes municipios de la Comarca de Tarazona y El Moncayo hasta el viernes, ofrece una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

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Las producciones permiten acercar a los más pequeños al lenguaje cinematográfico y abordar cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable o la protección del patrimonio. El programa continuará este martes en Litago y Trasmoz, antes de seguir visitando otras localidades de la comarca durante la semana.

SIETE NUEVOS CORTOMETRAJES A CONCURSO

El Teatro Bellas Artes ha acogido posteriormente la segunda sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, integrada por siete de los 44 trabajos seleccionados entre las 361 obras recibidas por la organización para esta edición. La sesión ha mostrado la variedad de propuestas que compiten en uno de los principales apartados del festival.

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Los trabajos proyectados han sido 'Epifanía', de Chiqui Carabante; 'Paz interior', de Alba Martínez Frew; 'Broma', de Alex Sequera; 'Dalia', de Águeda Sfer; 'Rodeo', de Yan Magreñán Liroz y Raquel Benita Morales; 'OMG', de Tania Watson, e 'Influyencers', de Thomas Barrera.

La jornada también ha permitido al público mantener contacto directo con varios de los profesionales responsables de las obras. Hasta Tarazona se han desplazado Chiqui Carabante, director de 'Epifanía'; Mercedes Salazar, actriz de 'Paz interior'; Alex Sequera, director, guionista y productor de 'Broma', y Sandra Cendra, actriz; Tania Watson, directora, guionista, coproductora y protagonista de 'OMG', y Tomás Barrera, director de 'Influyencers'.

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La presencia de los equipos de los cortometrajes refuerza una de las señas de identidad del festival, que combina la exhibición de las obras con encuentros entre creadores y espectadores y permite conocer de primera mano el proceso de producción de las películas que compiten en el certamen.

UNA COMEDIA MEXICANA SOBRE LA REINSERCIÓN

La programación cinematográfica de este lunes se completa esta noche con 'Sobriedad, me estás matando', tercera película de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La producción mexicana se proyectará con la presencia de su director, coguionista y productor, Raúl Campos, y de Octavio Hinojosa, protagonista y productor.

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La película presenta a Raffi, un hombre que, después de pasar 17 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, intenta reconstruir su vida. Sin casa y con un único amigo dispuesto a ayudarle, se reencuentra con Inés, su amor platónico de la adolescencia, e intenta conquistarla mientras afronta el reto de madurar.

Hinojosa ha destacado el desafío de construir un protagonista alejado de los esquemas habituales de la comedia y la voluntad del equipo de realizar una propuesta diferente. Por su parte, Campos ha explicado su curiosidad por comprobar cómo recibe el público de Tarazona algunos de los elementos humorísticos de la película después de su paso por otros festivales internacionales.

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El director también ha defendido la capacidad de la comedia para conectar con espectadores de diferentes culturas y geografías. La cinta se incorpora así a una sección que este año ha ampliado la dimensión internacional del festival con producciones procedentes de España, México y Puerto Rico.

MÁS CINE Y ACTIVIDADES ESTE MARTES

La programación continuará este martes 18 de agosto. A las 11.00 horas, el Programa Matinal Infantil llegará a Litago y Trasmoz, mientras que el Teatro Bellas Artes acogerá a las 18.30 horas la tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, con 'Quemar al padre', 'Perros muerden', '¡Hasta enterrarlos!', 'Mal de altura', 'Saldremos de esta', 'Cara de cona' y 'La cámara'.

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La jornada concluirá a las 22.00 horas con 'Hasta que la celda nos separe', una comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli y cuarta película de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos.

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo es, además, festival calificador para los Premios Goya, los Premios José María Forqué y los Premios Fugaz en la categoría de Mejor Cortometraje. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias y cuenta con el respaldo de distintas instituciones y entidades culturales.

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