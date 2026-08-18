25 años del debut de Zidane en el Real Madrid: el comienzo de una hermosa amistad

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Madrid, 18 ago (EFE).- El 19 de agosto de 2001, hace 25 años, Zinedine Zidane debutaba con el Real Madrid. Tenía 29 años, un Mundial, una Eurocopa, un Balón de Oro y tres títulos de la Serie A. El galáctico francés inició un idilio con el club blanco que le llevó, más de una década después, a convertirse en el entrenador de las tres Ligas de Campeones consecutivas.

Pero, antes, el 19 de agosto de 2001. Era su primer partido oficial con una camiseta que le había costado más de un año llegar a ponerse. Las negociaciones de Florentino Pérez, elegido por primera vez presidente del Real Madrid en 2000, con el Juventus italiano habían dado frutos al verano siguiente.

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El partido era la ida de la Supercopa de España. El escenario era La Romareda, feudo de un Zaragoza que venía de ser campeón de la Copa del Rey. El resultado, a la postre, fue un 1-1 con goles de Flavio Conceiçao, para el Madrid, en el minuto 54, y de Yordi, para el equipo maño, en el 79.

Zidane fue titular y disputó 80 minutos, hasta que Vicente del Bosque, entonces entrenador de los merengues, lo sustituyó por Fernando Morientes. El Real Madrid jugaba con equipación negra, con las mangas blancas y publicidad propia de la página web del club en el pecho.

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La crónica de aquel partido en EFE hablaba del "temido tridente madridista, Figo, Zidane y Raúl", si bien especificaba que "consiguieron escaparse en muy pocas ocasiones de sus marcadores", en un encuentro marcado por "el excesivo conservadurismo de los dos conjuntos".

En el partido de vuelta, apenas tres días después, en el Santiago Bernabéu, un triplete de Raúl González dio a Zidane su primer título como futbolista blanco. A su palmarés con el Madrid se sumarían después otra Supercopa de España (2003), una Liga (2003), una Liga de Campeones (2002), una Supercopa de Europa (2002) y una Intercontinental (2002).

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En total, 227 partidos con el Real Madrid entre 2001 y 2006 le sirvieron para hacer 49 goles. En la retina de los aficionados madridistas, se reproduce con facilidad su silueta al ejecutar la volea de la final de la Copa de Europa, en Glasgow, frente al Bayer Leverkusen.

Zidane decidió retirarse después del Mundial de Alemania 2006, en el que Francia cayó en la final contra Italia. Sin embargo, su relación con el Real Madrid no había terminado. Regresó en la segunda etapa de Florentino Pérez en la presidencia (desde 2009 hasta la actualidad), primero como asesor, después como segundo entrenador, más tarde como técnico del Castilla y, finalmente, a los mandos del primer equipo.

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En dos etapas diferentes (2016 a 2018 y 2019 a 2021), Zidane, ahora seleccionador de Francia, sumó dos Ligas, dos Supercopas de España, tres Ligas de Campeones consecutivas entre 2016 y 2018, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Pero todo había empezado antes, mucho antes, un 19 de agosto de 2001, del que ahora se cumplen 25 años. EFE