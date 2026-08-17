Rusia e influenciadores de MAGA en EE.UU. promueven en redes la independencia de Alberta

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Toronto (Canadá), 17 ago (EFE).- Redes vinculadas a Rusia y destacados influenciadores conservadores estadounidenses están difundiendo mensajes independentistas en la provincia canadiense de Alberta, según una investigación dada a conocer este lunes que detectó en solo un mes casi trescientos contenidos de desinformación de origen extranjero.

El estudio, elaborado por investigadores de las universidades de Regina y de Alberta mediante la herramienta de inteligencia artificial Cipher AI, concluyó que las operaciones rusas son principalmente encubiertas.

En cambio, desde Estados Unidos la promoción del separatismo de la provincia en mención se realiza de forma más abierta, mediante comentaristas conservadores, pódcast y páginas de internet vinculadas al movimiento MAGA (siglas en inglés de "Hacer grande a EE.UU. de nuevo") que apoya al presidente Donald Trump.

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Entre el 17 y el 30 de julio, los investigadores identificaron 149 contenidos considerados como desinformación procedente de actores extranjeros o sus intermediarios, alrededor de un 80 % de ellos vinculados a Rusia. En las dos primeras semanas de agosto localizaron otros 147 casos, con una proporción similar.

Los datos han sido publicados este lunes por el periódico The Globe and Mail que tuvo acceso a los resultados preliminares del estudio.

Gran parte de la actividad rusa procede de Pravda Network, una red que presenta como noticias contenidos destinados a exacerbar divisiones sociales y que posteriormente son difundidos por usuarios canadienses.

Según el informe, esas publicaciones presentan los aranceles, el costo de la vida y los problemas de inversión como pruebas de que Alberta está siendo "castigada económicamente" dentro de Canadá.

Desde Estados Unidos, figuras vinculadas al movimiento MAGA han difundido mensajes que describen a Canadá como un Estado fallido y la independencia de Alberta como inevitable.

Los nuevos datos refuerzan advertencias formuladas en informes anteriores este año. En mayo, una investigación de DisinfoWatch y Brian McQuinn ya había detectado que Pravda Network había generado casi cinco veces más contenido sobre el separatismo de Alberta que sobre cualquier otro asunto canadiense entre finales de diciembre de 2025 y abril.

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Ese estudio también vinculó una página que aparentaba ser una iniciativa ciudadana de Alberta con una operación derivada de la Internet Research Agency rusa.

El director del Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS), Dan Rogers, advirtió en mayo que un referéndum capaz de dividir a la sociedad es especialmente vulnerable a campañas de amplificación y desinformación procedentes del exterior. EFE