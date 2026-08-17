La Bolsa mexicana cae 0,22 % en línea con mercados de EE.UU.

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este lunes un 0,22 % para cerrar a la baja en cinco de las últimas seis sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a las 64.254,98 unidades, en línea con los cierres negativos de los mercados de Estados Unidos.

El retroceso de la jornada ocurre tras acumular una pérdida la semana pasada del 3,8 %.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a un incremento en la aversión al riesgo global por el conflicto en Oriente Medio", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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Añadió que en Estados Unidos, los tres principales índices, Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500, retrocedieron.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,22 % para caer en cinco de las últimas seis sesiones y cerrar en su menor nivel desde el pasado 20 de marzo", cuando registró 64.134,90 unidades.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron las pérdidas de las emisoras Bimbo (-3,54 %), Volaris (-2,96 %), Bolsa Mexicana de Valores (-2,15 %), Kimberly-Clark (-1,75 %) y Gruma (-1,29 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, señaló que con el movimiento negativo de este lunes, el mercado mexicano acumula una caída del -4,01 % en lo que va de agosto, ese porcentaje lo empujo al terreno negativo en lo que va de 2026 con un -0,08 %.

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En la jornada el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,03 unidades por billete verde, mismas que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 94,2 millones de títulos por un importe de 12.446 millones de pesos (unos 730,8 millones de dólares).

De las 686 firmas que cotizaron en la jornada, 259 terminaron con sus precios al alza, 405 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 13,77 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 5,37 %, y de la firma Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 3 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la entidad financiera Procorp (PROCORP B), con el -9,48 %; de la firma de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -5,39 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Dine (DINE B), con el -4,85 %. EFE