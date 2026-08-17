Julia Janeiro revela la reacción de sus padres a sus incendiarias palabras sobre Belén Esteban

Guardar

Julia Janeiro está en el ojo del huracán mediático tras su inesperada y durísima respuesta a Belén Esteban después de que la tertuliana televisiva presumiese en redes sociales de que su hija Andrea -fruto de su relación con Jesulín de Ubrique, y que lleva una vida completamente anónima- no es una 'nepo baby' y no ha elegido el camino de la fama como sí han hecho otros hijos de famosos. Un mensaje que cogió por sorpresa a la hija del torero y María José Campanario, que sin pelos en la lengua no dudaba en tachar a la madre de su hermana de "meme televisivo" y afirmar que pese a no ser hija de su padre, se ha pasado la vida "a su sombra" viviendo de hablar de él en televisión.

Mientras Belén guarda silencio y continúa disfrutando "tranquila" de sus vacaciones, aunque tal y como ha revelado el programa 'El verano se mueve' no le han sorprendido en absoluto las palabras de Juls porque ya conocía esta cara de la joven, la influencer ha vuelto a pronunciarse para zanjar la polémica. Lejos de retractarse, se ha reafirmado en su opinión sobre 'la princesa del pueblo' y, confesando que está "saturada" de este asunto, ha dejado claro que "me mantengo en mis palabras sobre Belén Esteban pero no quiero saber nada de este mundo".

PUBLICIDAD

Además, ha desvelado la reacción de Jesulín y María José -que se encuentra en Asia rodando el reality de TVE 'Hasta el fin del mundo'- a sus incendiarias declaraciones sobre la tertuliana y, tajante, ha asegurado que "respecto a la opinión que tienen mis padres sobre mí, ellos siempre están y estarán orgullosos de mí", dejando entrever que la apoyan incondicionalmente en su ataque frontal a Belén.