Irán dice que el fin del plazo del memorando para negociar con EEUU es “irrelevante”

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Teherán, 17 ago (EFE).- Irán afirmó este lunes que el vencimiento hoy del plazo de 60 establecido en el memorado de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente es “irrelevante” por las violaciones estadounidenses de los compromisos adquiridos en el texto.

“El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, informó IRNA.

El diplomático indicó que “la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las "flagrantes violaciones” de Estados Unidos del memorando de entendimiento firmado el 17 de junio.

El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.

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El texto de 14 puntos establecía ademas un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.

“Las negociaciones nunca llegaron a iniciarse porque Estados Unidos apenas unas semanas después de firmar el memorándum de entendimiento cometió violaciones flagrantes y generalizadas de su texto, por lo que el plazo de 60 días para las conversaciones ya no es pertinente”, Bagaei.

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Casi tres semanas después de la firma del acuerdo comenzaron de nuevo las hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

Teherán sostenía que el artículo 5 del memorando le daba control del estrecho, exigía que los buques que quisieran cruzarlo debían coordinarse con la Guardia Revolucionaria iraní y atacó barcos que trataban de cruzar sin su permiso la vía por la que transitaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra.

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Estados Unidos respondió el 7 de julio con ataques contra el país persa y días más tarde reimpuso un cerco a puertos y buques iraníes dos días después y revocó el permiso de la venta en mercados internacionales del crudo del país persa, que a su vez bombardeó países del golfo Pérsico como represalia y bloqueó de nuevo Ormuz.

Ahora Teherán exige que Washington cumpla con compromisos adquiridos en el memorando como el fin guerra, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y buques y la posibilidad de vender su petróleo en mercados internacionales, entre otras, para reabrir Ormuz. EFE

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