Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Ejército alemán alcanza con 186.700 efectivos la cifra más alta en 13 años

Guardar

Berlín, 17 ago (EFE).- El Ejército alemán o Bundeswehr ha alcanzado con aproximadamente 186.700 efectivos su cifra más alta de soldados en 13 años, según informó este lunes el Ministerio de Defensa, que se congratuló de que la tendencia está en línea con el objetivo de personal que se pretendía alcanzar este año.

El número total de soldados ha aumentado por tanto un 2 % en comparación con julio de 2025, indicó el Ministerio en un comunicado

Además, las postulaciones de aspirantes a convertirse en soldados voluntarios también han batido un récord, con 47.300, un 26 % más que en julio del año anterior, como ha sido el caso de las contrataciones, que con un total de 15.400 han aumentado en más de un 12 % interanual.

PUBLICIDAD

Defensa explicó que además están sirviendo en la Bundeswehr, en el marco del nuevo servicio militar voluntario, aproximadamente 12.100 reclutas, un 6 % más que en julio de 2025.

El comunicado también proporcionó detalles sobre uno de los elementos obligatorios introducidos por la nueva ley de servicio militar, que prevé que los varones, al cumplir 18 años, tengan que rellenar un cuestionario sobre sus aptitudes para ser llamados a filas, mientras que para las mujeres hacerlo es opcional.

PUBLICIDAD

Hasta finales de julio se han enviado en lo que va de año 194.000 cuestionarios a hombres, de los que un 96 % lo ha devuelto relleno, y 184.000 a mujeres y "personas de otros géneros", de los que un 4 % lo ha contestado.

De media, los participantes expresaron un interés de cinco puntos en unirse a la Bundeswehr, en una escala de cinco a diez.

De todos los interesados, 2.630 fueron invitados a someterse a una evaluación y, de estos, 865 aspirantes fueron seleccionados y asignados a diversas ramas del Ejército.

El nuevo servicio militar prevé que sea posible reclutar de forma obligatoria a los varones si hace falta personal y si la situación lo requiere, aunque la ley no establece ningún mecanismo automático y la decisión debería ser tomada por el Parlamento. EFE

Últimas Noticias

Suecia inaugura el nuevo curso escolar con la prohibición de móviles en escuelas primarias

Infobae

Paula Echevarría y David Bustamante, sus preciosos mensajes a su hija Daniella en su 18 cumpleaños

Infobae

Irán afirma que nuevas sanciones de Estados Unidos no harán cambiar su posición

Infobae

Pakistán recupera los últimos cuerpos de 15 asistentes a una boda ahogados en un canal

Infobae

Fundación Madrina se convierte en "entidad de referencia" para el envío de ayuda humanitaria a Colombia

Fundación Madrina se convierte en "entidad de referencia" para el envío de ayuda humanitaria a Colombia