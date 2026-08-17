El Ejército alemán alcanza con 186.700 efectivos la cifra más alta en 13 años

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Berlín, 17 ago (EFE).- El Ejército alemán o Bundeswehr ha alcanzado con aproximadamente 186.700 efectivos su cifra más alta de soldados en 13 años, según informó este lunes el Ministerio de Defensa, que se congratuló de que la tendencia está en línea con el objetivo de personal que se pretendía alcanzar este año.

El número total de soldados ha aumentado por tanto un 2 % en comparación con julio de 2025, indicó el Ministerio en un comunicado

Además, las postulaciones de aspirantes a convertirse en soldados voluntarios también han batido un récord, con 47.300, un 26 % más que en julio del año anterior, como ha sido el caso de las contrataciones, que con un total de 15.400 han aumentado en más de un 12 % interanual.

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Defensa explicó que además están sirviendo en la Bundeswehr, en el marco del nuevo servicio militar voluntario, aproximadamente 12.100 reclutas, un 6 % más que en julio de 2025.

El comunicado también proporcionó detalles sobre uno de los elementos obligatorios introducidos por la nueva ley de servicio militar, que prevé que los varones, al cumplir 18 años, tengan que rellenar un cuestionario sobre sus aptitudes para ser llamados a filas, mientras que para las mujeres hacerlo es opcional.

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Hasta finales de julio se han enviado en lo que va de año 194.000 cuestionarios a hombres, de los que un 96 % lo ha devuelto relleno, y 184.000 a mujeres y "personas de otros géneros", de los que un 4 % lo ha contestado.

De media, los participantes expresaron un interés de cinco puntos en unirse a la Bundeswehr, en una escala de cinco a diez.

De todos los interesados, 2.630 fueron invitados a someterse a una evaluación y, de estos, 865 aspirantes fueron seleccionados y asignados a diversas ramas del Ejército.

El nuevo servicio militar prevé que sea posible reclutar de forma obligatoria a los varones si hace falta personal y si la situación lo requiere, aunque la ley no establece ningún mecanismo automático y la decisión debería ser tomada por el Parlamento. EFE

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