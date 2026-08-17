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El ciclista danés Jonas Vingegaard no volverá a competir en 2026

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El ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) no volverá a competir en lo que resta de la temporada 2026, ya que "todavía sufre secuelas de la fractura de clavícula que sufrió en su caída en el Tour de Francia", por lo que su objetivo es prepararse "de forma óptima" para 2027.

"Jonas Vingegaard no volverá a competir esta temporada. Todavía sufre las secuelas de la fractura de clavícula que sufrió en su caída en el Tour de Francia. Por ello, no le es posible trabajar a corto plazo para alcanzar nuevos objetivos deportivos de cara a 2026", anunció el equipo este lunes en un comunicado.

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Vingegaard, de 29 años, se fracturó la clavícula en un caída en la decimoquinta etapa del Tour de Francia, por lo que ahora el danés, ganador en 2026 de la París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro de Italia, "se centrará en su recuperación" para intentar "sentar las bases para otra temporada de éxitos".

"Tras un periodo de competición largo e intenso, ya estaba previsto un periodo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión en la clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha retrasado y no me es posible volver al máximo nivel en el próximo periodo. El objetivo es prepararme de forma óptima para los objetivos de la temporada 2027", expresó Vingegaard en declaraciones publicadas por su equipo.

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Mientras que el director deportivo del Visma

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