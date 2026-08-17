Agenda informativa multisoporte América para el lunes 17 de agosto de 2026

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COLOMBIA

- El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció el pasado 10 de agosto media Colombia ha dejado en suspenso la educación de decenas de miles de niños, especialmente en áreas rurales. (Foto) (Video)

- Las carreteras del centro-oeste de Colombia, la zona más afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, están llenas de vehículos particulares y camiones con letreros que dicen 'Ayuda humanitaria', una iniciativa de ciudadanos que recorren centenares de kilómetros para ayudar a los damnificados. (foto) (video)

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ESTADOS UNIDOS

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear "sin piedad" Omán si el país árabe se interpone en el diálogo entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

- La demócrata Angie Nixon busca la candidatura al Senado de EE.UU. por Florida con una apuesta por retomar la vía diplomática hacia Cuba y recuperar el voto latino en el sur del estado. (foto)

- El Tribunal Supremo rechazó por segunda vez la solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump, de anular la indemnización de 5 millones de dólares que se le impuso por difamar contra la popular columnista E. Jean Carroll, después de que esta lo acusara de agresión sexual.

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- Diversas personalidades de la industria de Hollywood lamentaron este lunes la inesperada muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere a sus 36 años, una persona a la describieron como "un alma sabia y madura con un corazón profundo".

- Más de 70 millones de personas están bajo alerta por una ola de calor en el sur de Estados Unidos que afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México con récords y temperaturas de hasta 46 grados centígrados, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

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- Presentan a los alegados en el inicio del juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, acusado del asesinato del rapero Tupac Shakur.

MÉXICO

- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes la muerte de dos ciudadanos mexicanos en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la semana pasada en Colombia y aseguró que su Gobierno brinda apoyo a sus familiares. (foto) (video)

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- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- Los aspirantes a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vuelven este miércoles a las aulas para presentar bajo vigilancia presencial un examen de control que definirá su ingreso. (Foto) (Video)

- Inauguran la exposición fotográfica 'Está en tus manos' que busca generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. (Foto)

VENEZUELA

- El exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez se pronuncia en rueda de prensa sobre los cortes eléctricos que afrontan los venezolanos a diario. (foto)(video)

- El Teletón "Unidos por Venezuela" se celebrará el próximo 17 de octubre para recaudar fondos de apoyo a las comunidades afectadas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en el país, anunció el canal privado Venevisión, organizador de la iniciativa.

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- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa sobre diferentes temas de interés político. (Video)

ECUADOR

- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presenta su reporte de inflación del mes de julio de 2026.

- Culmina el periodo de inscripción para las elecciones locales en Ecuador, en el que el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, ha denunciado violaciones a sus derechos de participación.

- La película ecuatoriana 'Buenos amigos', que aborda la familia moderna y las falsas lealtades, es dirigida por el cineasta cubano Dwight Gregorich y fue rodada en apenas 23 días en Quito. Por Susana Madera (Foto) (Video)

PERÚ

- La presidenta Keiko Fujimori visita la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para supervisar las acciones tomadas por las fuertes lluvias vinculadas al fenómeno climático de El Niño. (foto) (video)

- La eurodiputada Annalisa Corrado, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presenta el informe sobre las elecciones presidenciales de 2026 en Perú. (Foto) (Video)

BRASIL

- El Banco Central brasileño divulga la variación en junio del Índice de Actividad Económica (IBC-Br), el indicador que usa para proyectar el resultado del PIB.

CUBA

- La tasa del embarazo adolescente en Cuba se mantuvo en el nivel más alto -entre 1,3 en el 2021 y 1,4 por cada 100 niñas en el 2025- en el grupo de las más jóvenes (de 10 a 14 años), de acuerdo a un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

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ARGENTINA

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona.

PARAGUAY

- Paraguay entrega a Brasil aeronave vinculada a banquero brasileño detenido por fraude. (video)

BOLIVIA

- El Gobierno dispuso un nuevo precio para el litro de diésel sin subvención para industrias, empresas y otras entidades consideradas "clientes directos" y "grandes consumidores", y así atender "de manera urgente" el abastecimiento general, ante las largas filas que nuevamente se registran en las estaciones de suministro. (foto)

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DEPORTES

México.- Cierre de la tercera jornada del Apertura del fútbol femenino de México, con los partidos León-Querétaro, Toluca-.Atlas y Monterrey-Santos Laguna. (Foto)

México.- León visita a Necaxa y Puebla al Pachuca en el cierre de la cuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano. (Foto)

México.- Primera jornada del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino con los partidos Brasil-Sudán del Sur, Argentina-Nueva Zelanda, Canadá-Senegal y México-Filipinas. (Foto)

Guatemala.- Previo del partido entre el Xelajú MC de Guatemala y el Diriangén nicaragüense por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Ecuador.- Comentario del partido entre Marcará y Universidad Católica en el cierre de la vigésima quinta fecha de la liga ecuatoriana de fútbol.

Argentina.- Concluye la quinta jornada del torneo Clausura de fútbol en Argentina, con los partidos Estudiantes de Río Cuarto-Tucumán, Lanús-Independiente, Vélez Sarsfield-Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza-Talleres.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Independiente Rivadavia y el brasileño Fluminense por la vuelta de esta llave de los octavos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol.

Paraguay.- Previa del partido de vuelta de la llave de octavos de final de Copa Sudamericana de fútbol entre el paraguayo Recoleta y el argentino Boca Juniors.EFE

mesaamerica@efe.com

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