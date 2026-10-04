Líderes de Egipto, Sudán, Eritrea y Somalia rechazan acciones unilaterales sobre el Nilo

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El Cairo, 4 oct (EFE).- Los líderes de Egipto, Sudán, Eritrea y Somalia rechazaron este domingo durante una cumbre cuatripartita cualquier medida unilateral que perjudique los usos actuales del agua del río Nilo, en un momento de gran tensión entre estos países y Etiopía precisamente por la construcción por parte de Adís Abeba de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD).

El mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, recibió este domingo en la ciudad mediterránea de Nueva Alamein a los presidentes de Eritrea, Isaias Afwerki; y Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; y al presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatah al Burhan, en el marco de la Octava Cumbre de Coordinación de Mitad de Año de la Unión Africana (UA).

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Los mandatarios subrayaron en la conclusión del encuentro la importancia de "respetar la ley internacional sobre los ríos transfronterizos, incluido el río Nilo, en particular el principio de no causar daños significativos y la obligación de cooperar mediante la notificación previa, la consulta y el consenso", se indicó en un comunicado conjunto difundido por la Presidencia egipcia.

Asimismo, rechazaron "categóricamente cualquier medida unilateral que perjudique los usos actuales del agua de los Estados ribereños del Nilo", entre los que figuran Egipto, Sudán y Eritrea.

Acordaron también "continuar reforzando la consulta y la coordinación entre las cuatro naciones y otros Estados africanos hermanos".

La reunión se produce en un momento de gran tensión entre Egipto, Sudán y Eritrea, por un lado, y Etiopía, por el otro, debido a acusaciones de Adís Abeba contra esos Estados de apoyar a los grupos armados y de la oposición enfrentados con el Ejército regular en el norte del país, lo que esos países niegan.

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Las relaciones se enfriaron entre El Cairo y Adís Abeba por la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope y sus planes de establecer otros megaproyectos hidroeléctricos con fines de desarrollo económico y para convertir el país en el mayor exportador de electricidad de África.

Egipto, que depende en más de un 90 % del Nilo para su suministro de agua potable, considera que los proyectos etíopes van a reducir su cuota del agua, por lo que advierte que se trata de una "amenaza existencial" y un "asunto de seguridad nacional y supervivencia", indicó la Presidencia en un comunicado anterior.

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Los cuatro líderes abordaron también la situación en Sudán y Somalia y expresaron su respaldo a la unidad, soberanía e integridad territorial de ambos países, al tiempo que rechazaron cualquier intento de crear entidades paralelas o reconocer la región secesionista de Somalilandia. EFE