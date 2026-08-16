Alertan de la desaparición de 26 migrantes que viajaban en una patera rumbo a Baleares

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La organización de ayuda a personas migrantes Alarm Phone ha alertado de la desaparición de 26 migrantes que viajaban a bordo de una patera rumbo a Baleares.

La embarcación, según ha informado la organización en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, partió de las costas de Tipasa (Argelia).

A bordo, siempre según la información de la que dispone la entidad, viajaban al menos 26 personas migrantes que se dirigían a Baleares.

Cabe recordar que el pasado viernes la organización alertó del naufragio de una patera cuando navegaban por la ruta entre Argelia y Baleares con 32 migrantes, de los cuales solo sobrevivieron cuatro.

La embarcación zarpó de la localidad argelina de Boumerdés. Se trata de uno de los puntos desde donde suelen salir las pateras que se dirigen al archipiélago, como consta en un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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El pasado lunes, Alarm Phone, que se dedica a documentar y avisar de naufragios en el mar personas migrantes, tuvo conocimiento de que habían sido rescatadas cuatro pasajeros de esta patera. Las 28 personas restantes habrían perdido la vida tratando de migrar por la conocida como la ruta argelina.

Alarm Phone ha señalado que Salvamento Marítimo está buscando a estas personas en el mar, aunque por el momento no han sido localizadas.