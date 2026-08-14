Zambia suspende temporalmente el recuento de votos por disturbios en colegios electorales

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Nairobi, 14 ago (EFE).- La Comisión Electoral de Zambia (ECZ) ha suspendido de manera temporal este viernes el recuento de votos y anuncio de resultados en el país después de las elecciones generales de este jueves, a causa de informaciones sobre violencia durante el escrutinio en algunos colegios electorales.

"La Comisión Electoral de Zambia ha tomado nota con preocupación de las informaciones de violencia ocurrida durante el recuento y la proclamación de resultados en algunos distritos", señaló el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.

Según detalló la ECZ, "la violencia está dirigida contra personal de los colegios electorales y, en algunos casos, ha provocado el robo de papeletas marcadas de las urnas".

"Ante la situación de seguridad y las continuas amenazas de violencia, la Comisión ha suspendido con efecto inmediato el cómputo y el anuncio de los resultados en todo el país", de conformidad con la ley electoral, añadió, al señalar que revisará esta decisión en un plazo de 24 horas.

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El organismo, que tenía previsto anunciar los resultados el 17 de agosto, tomó esta decisión después de que el Ministerio del Interior informara el pasado miércoles de la detención de varios sospechosos de un presunto plan para interferir en los comicios, incluyendo tres ex altos funcionarios del Gobierno.

Además de estos arrestados, acusados de "prestar servicios técnicos destinados a perturbar el sistema electoral", también fue detenido un ciudadano keniano de 56 años por haber sido supuestamente contratado para participar en "crímenes cibernéticos" contra el Estado zambiano.

Unos 8,7 millones de electores -de una población total de unos 22 millones- estaban llamados a las urnas este 13 de agosto para elegir a su próximo presidente por un mandato de cinco años, además de la composición de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y de los gobiernos municipales.

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Aunque la jornada electoral se desarrolló en calma, los episodios de violencia tuvieron lugar durante el recuento.

Según pudo constatar EFE en la capital, Lusaka, el día de la votación hubo retrasos puntuales de alrededor de una hora en la apertura de algunos colegios de diferentes puntos del país, causados por la entrega tardía de algunos materiales.

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El presidente, Hakainde Hichilema, busca la reelección al frente de este estratégico país, convertido en uno de los escenarios de la competencia geopolítica mundial entre potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea por su gran riqueza minera y, en concreto, sus reservas de cobre.

El mandatario, de 64 años, concurre por el gubernamental Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND).

Trece candidatos opositores se enfrentan a Hichilema, pero solo parece tener opciones reales el abogado y exministro Brian Mundubile, de 55 años y líder de la coalición Alianza Tonse Pamodzi ('Todos nosotros juntos', en chichewa).

Según la ley zambiana, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos en una primera vuelta, debe celebrarse una segunda entre los dos aspirantes más votados. EFE