Temperaturas de hasta 40 grados en Francia en el pico de la tercera ola de calor

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París, 14 ago (EFE).- Las temperaturas subieron este viernes hasta 40 grados en algunas ciudades francesas en el último pico hasta ahora de una larga tercera ola de calor del verano, que va a remitir desde el fin de semana, pero sin que se pueda fijar todavía el final y sin lluvias a la vista para la sequía histórica.

Los termómetros alcanzaron el umbral simbólico de los 40 grados en Tours o en Carcasona, y se acercaron mucho en París, Aviñón, Chartres o Amiens, con 39 grados, así como en Lyon, Beauvais, Toulouse o Reims, con 38 grados.

Este viernes por la tarde la alerta naranja por calor de Météo France estaba activada en 83 de los 101 departamentos franceses, y de hecho solo quedaban excluidos unos pocos, básicamente junto a la frontera con Bélgica, en las costas de Bretaña y de Normandía y en los Pirineos.

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La situación de alerta se mantiene prácticamente sin cambios el sábado, aunque se espera un descenso progresivo de las temperaturas en la mitad oeste que se extenderá hacia el este el domingo, pese a que en el sureste la situación de canícula persistirá como mínimo hasta comienzos de la semana próxima.

En cualquier caso, los servicios meteorológicos estiman que los termómetros el sábado volverán a subir hasta los 40 grados en Montélimar, hasta 39 en Lyon, hasta 38 en Auxerre o Vichy, hasta 37 en Estrasburgo, Metz o Bourges, hasta 36 en Reims o hasta 35 en París.

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El domingo, con la llegada de un frente de tormentas, el umbral de los 35 grados solo debería alcanzarse o superarse ligeramente en ciudades próximas a la fachada mediterránea como Montpellier o Montélimar.

De todos modos, está todavía por ver cuándo termina esta tercera ola de calor del verano que vive Francia desde el 28 de julio, que ya es la tercera más larga desde que los servicios meteorológicos pusieron en marcha estos dispositivos de alerta.

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Météo France tampoco anticipa en sus previsiones de corto o medio plazo lluvias significativas que puedan atenuar la sequía histórica que afecta a casi todo el territorio francés.

Las altas temperaturas en este contexto de sequía inédita, favorecieron un día más este viernes la propagación de algunos incendios.

El más importante de todos es el que se declaró el jueves por la tarde en el departamento de las Landas, y que este viernes siguió avanzando y había quemado 1.300 hectáreas hasta media tarde, explicó el prefecto, Gille Clavreul, en declaraciones a los medios. EFE

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(foto)