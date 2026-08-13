Taiwán ejecuta maniobras de "contrabloqueo" marítimo ante la creciente presión de China

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Taipéi, 13 ago (EFE).- Las fuerzas armadas de Taiwán realizaron unas maniobras de "contrabloqueo" marítimo en aguas al este de la isla, en las que simularon la escolta de un buque mercante que transportaba "suministros importantes", en medio de la creciente presión china sobre esas aguas, informaron este jueves fuentes oficiales.

Durante el ejercicio, el buque de desembarco anfibio de la clase Yushan, que asumió el papel de mercante, fue guiado hasta puerto por un grupo de embarcaciones de la Armada y de la Guardia Costera, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán.

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"La Armada y la Guardia Costera siguen profundizando en su cooperación coordinada, desde la respuesta a la 'zona gris' hasta misiones como el ataque litoral y la escolta contrabloqueo", indicó la cartera.

En un comunicado aparte, la Administración de la Guardia Costera (CGA) señaló que era la primera vez que ambas fuerzas cooperaban en un ejercicio de este tipo, lo que evidenció la "determinación" de Taiwán de "preservar la paz y la estabilidad" en el estrecho y en la región.

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Según la CGA, el simulacro, celebrado el miércoles, contó con la participación de cuatro buques guardacostas que, junto con barcos de la Armada, escoltaron el mercante hasta los puertos de Hualien y Su'ao, en la costa oriental de la isla.

Este último enclave es particularmente relevante, ya que Su'ao alberga los únicos destructores de la Armada taiwanesa -los de la clase Kee Lung- y funciona como base de operaciones de Lungteh, empresa que construye patrulleras y corbetas para la Armada y la Guardia Costera.

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Kuan Bi-ling, ministra del Consejo de Asuntos Oceánicos (OAC) -organismo encargado de supervisar a la Guardia Costera-, sostuvo que el simulacro puso de manifiesto la "estrecha cooperación estratégica" entre los guardacostas y las fuerzas armadas.

"En tiempos de paz, los guardacostas defienden las fronteras marítimas, protegen la pesca y realizan labores de rescate; en tiempos de guerra, se integran, conforme a la ley, en el sistema global de operaciones de defensa", subrayó la funcionaria en declaraciones recogidas en el comunicado.

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El ensayo formó parte de las maniobras Han Kuang, los juegos de guerra anuales de Taiwán, concebidos para poner a prueba la capacidad de respuesta de sus tropas ante un eventual intento de invasión de China, que no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla.

El escenario del ejercicio no fue casual: las autoridades taiwanesas han denunciado reiteradamente que, desde finales de mayo, buques de la Guardia Costera china y de otros organismos oficiales del gigante asiático vienen operando con cada vez más frecuencia en aguas al este de la isla.

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Esa zona no solo alberga rutas marítimas esenciales para el comercio mundial, sino que constituiría la vía por la que países como Estados Unidos y Japón socorrerían a Taiwán en caso de una agresión militar o un bloqueo chinos, según analistas de defensa.

El ejercicio de contrabloqueo coincidió, además, con unas maniobras navales conjuntas entre una fragata china y otra indonesia al este de Taiwán, unos ejercicios inéditos en la zona que, según Taipéi, buscaban proyectar la "falsa imagen" de que Pekín ejerce jurisdicción efectiva sobre esas aguas. EFE

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(foto) (vídeo)