1-1. Cruzeiro y Flamengo dejan su destino en manos del Maracaná

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São Paulo, 12 ago (EFE).- Con un gol de Keny Arroyo y otro de Lucas Paquetá, Cruzeiro y Flamengo firmaron este miércoles un empate en su partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y dejaron su destino en manos del Maracaná el próximo miércoles.

El equilibrio entre ambos equipos en el estadio Mineirão fue manifiesto desde el pitido inicial. A inicios del segundo tiempo, un destello de genialidad individual de Arroyo colocó al equipo de Belo Horizonte al frente de la serie.

Una ventaja que duró solo quince minutos, hasta que Leonardo Jardim colocó a Lucas Paquetá en el lugar de Giorgian de Arrascaeta, y este clavó una pelota a la red del arquero Otávio Costa, sentenciando el 1-1.

El equipo de Artur Jorge encontró una clara oportunidad de gol ya a los seis minutos de iniciado el partido, también con Arroyo.

La respuesta de Flamengo llegó a los 20 minutos por medio de Samuel Lino, quien probó con un disparo raso al poste que exigió una gran intervención del portero Costa.

A partir de ese momento, el encuentro se tornó trabado, con exceso de faltas y imprecisiones constantes por parte de ambos bandos.

Sin embargo, los minutos finales del primer tiempo volvieron a ganar dinamismo. Arroyo aprovechó una imprecisión de Jorginho en la salida de balón para sacar un remate cruzado que se fue desviado.

Poco después, Arrascaeta asistió a Bruno Henrique, cuyo disparo rozó el poste de la valla azul.

Pese al ida y vuelta, la falta de puntería mantuvo el cero en el marcador al descanso.

El rumbo del partido se definió en el comienzo del complemento. A los 52 minutos, William avanzó por la banda derecha y conectó con Arroyo en la punta.

El atacante dejó en el camino a Samuel Lino, acomodó el balón para su pierna izquierda y sacó un remate que colocó la pelota directamente en el ángulo.

Con la ventaja en el marcador, Flamengo se lanzó con todo al ataque. El entrenador renovó las filas con Paquetá y Pedro en lugar de Arrascaeta y Henrique, respectivamente.

Fue Paquetá quien, al minuto y medio de ingresar, encontró el empate a partir de una pelota parada.

Ayrton Lucas ejecutó un tiro libre al segundo palo donde emergió Léo Ortiz, quien se impuso en las alturas y metió un cabezazo directo al travesaño.

El rebote quedó vivo en el área y el exmediocampista del West Ham, atento a la jugada, pateó para romper la red y decretar el 1-1 en el marcador.

- Ficha técnica:

1. Cruzeiro: Otávio Costa; William Furtado, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique (m.78, Zé Lucas), Gerson; Keny Arroyo (m.78, João Costa), Matheus Pereira, Wesley (m.64, Kaique Kenji); Kaio Jorge.

Entrenador: Artur Jorge.

1. Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Gonzalo Plata (m.89, Varela), Giorgian de Arrascaeta (m.65, Lucas Paquetá), Samuel Lino (m.84, Jorge Carrascal); Bruno Henrique (m.65, Pedro).

Entrenador: Leonardo Jardim.

Goles: 1-0: m.53, Keny Arroyo. 1-1: m.67, Lucas Paquetá.

Árbitro: el argentino Yael Falcón. Amonestó a Matheus Henrique, Fabrício Bruno y el técnico Artur Jorge en Cruzeiro, y a De Arrascaeta en Flamengo.

Incidencia: partido de ida por los octavos de la Copa Libertadores en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, ante 60.046 espectadores.