Oftalmólogo insta a acudir al médico si aparecen alteraciones visuales tras observar el eclipse sin protección

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El oftalmólogo Javier Fernández Perlanes, especialista del Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz, ha instado a acudir cuanto antes a valoración oftalmológica si se ha observado el eclipse de este miércoles sin la protección adecuada y aparecen alteraciones visuales, por leves que parezcan.

Los expertos han insistido en los últimos días en la importancia de utilizar gafas homologadas ISO 12312-2 y comprobar su buen estado previamente si se quería visualizar de forma directa este fenómeno astronómico y prevenir lesiones en la retina que, en casos graves, pueden ser irreversibles.

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"Durante un eclipse muchas personas bajan la guardia porque la disminución de la luz transmite una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el Sol continúa emitiendo radiación y el daño sobre la retina puede producirse igualmente, incluso tras una exposición de pocos segundos", ha explicado Fernández.

El especialista ha advertido de este modo acerca de los riesgos oculares para quienes no tomaron las medidas de protección necesarias. "La lesión más característica es la retinopatía solar, una quemadura producida por la radiación solar que afecta especialmente a la mácula, la zona de la retina responsable de la visión central y de mayor precisión", ha detallado.

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SÍNTOMAS DE UNA LESIÓN

Según ha señalado, los síntomas de una lesión visual incluyen visión borrosa, distorsión de las imágenes, alteraciones en la percepción de los colores, sensibilidad excesiva a la luz, dificultad para leer o la aparición de manchas oscuras en el campo visual.

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Como advirtió el presidente de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV), el oftalmólogo Alfredo García Layana, en una entrevista con Europa Press Infosalus, las molestias no aparecen mientras se está produciendo el daño porque la retina no tiene receptores del dolor.

"Por eso una persona puede lesionarse sin notar quemazón, ni pinchazo, ni molestia inmediata; los síntomas suelen aparecer horas después", apuntó. De hecho, el oftalmólogo y director del Instituto Universitario Fernández-Vega, Jesús Merayo, precisó que los síntomas de una lesión por observación solar pueden incluso días después.

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¿ES SIEMPRE IRREVERSIBLE?

Todos los profesionales han coincidido en que, ante cualquier signo de sospechosa, es fundamental acudir de inmediato a un especialista para una evaluación ocular. "Mediante la exploración oftalmológica y pruebas como la tomografía de retina podemos valorar el alcance de la lesión y realizar el seguimiento más adecuado", ha señalado Fernández Perlanes.

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En este sentido, ha destacado que algunas lesiones pueden evolucionar de forma favorable con el paso de los meses y que es la profundidad de la quemadura la que determinará si la recuperación es completa o si las secuelas serán permanentes.

Sobre este asunto, el presidente de la SERV concretó que muchas lesiones mejoran en semanas o meses, pero no hay un tratamiento que repare con seguridad la retina dañada, y algunas personas quedan con secuelas permanentes, sobre todo manchas o distorsión en la visión central.

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