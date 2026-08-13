Los rebeldes hutíes reivindican un nuevo ataque contra una refinería en el suroeste de Arabia Saudí

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Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este jueves un nuevo ataque contra una refinería de la empresa Saudi Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí, menos de una semana después de atacar este mismo lugar cercano a la frontera con Yemen y en medio del aumento de las hostilidades en la zona.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan con dos drones, y el ataque fue preciso", ha señalado fuentes citadas por la agencia de noticias SABA, vinculada a la insurgencia hutí.

El ataque, ha precisado, responde a la "violación de la soberanía yemení" por parte de Riad en las gobernaciones de Sadá y Hajjah, en el noroeste del país.

El suceso se produce en medio de la escalada de las hostilidades dentro de Yemen, que las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente --y respaldado por Arabia Saudí-- atriubuyen a los hutíes y a sus aliados.