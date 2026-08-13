Cataluña tilda de "éxito" que decenas de miles de personas siguieran el eclipse

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La Generalitat ha calificado de "éxito" que decenas de miles de personas siguieran el eclipse solar total este miércoles, sin ninguna incidencia notable, por lo que ha hecho un balance positivo.

Según ha informado el Govern en un comunicado este jueves, el acontecimiento llevaba más de un año preparándose con tal de organizar y coordinar todos los servicios: seguridad; emergencias; movilidad; salud; prevención de incendios y meteorología.

El eclipse empezó poco después de las 19.30 horas, pero no fue hasta las 20.30 horas que llegó a su totalidad en las comarcas del sur de Catalunya, que fue desde donde lo retransmitió el canal de Youtube de la conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat, concretamente desde el Observatori de l'Ebre.

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EL OBSERVATORIO DEL EBRO

Antes del eclipse, el Observatori de l'Ebre acogió una jornada científica (que también fue compartida en directo en Youtube) que reunió a referentes internacionales de la física y la astronomía para abordar temas como los retos de la exploración espacial o la vida humana más allá de la tierra, y concluyó con una explicación de las fases del eclipse y la observación del fenómeno.

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Por otro lado, el Meteocat quiso estudiar la respuesta de la atmósfera a la disminución de radiación solar, por lo que lanzó un globo equipado con una radiosonda desde el Observatori para medir la evolución de la temperatura, la humedad, la presión y el viento en diferentes altitudes.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, que vivió el eclipse en el mismo observatorio con Salvador Illa junto a otros representantes institucionales, ha asegurado que la jornada de este miércoles es "el resultado de muchos meses de trabajo entre la Generalitat, municipios, observatorios, centros de investigación y profesionales de distintos servicios públicos".

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Montserrat también ha destacado que, con este eclipse, se ha "acercado el conocimiento a la ciudadanía", y habrán surgido "nuevas vocaciones científicas" entre la población.

EL LEGADO CIENTÍFICO Y SOCIAL

Más de 3.000 personas se han apuntado al proyecto de ciencia ciudadana Solaris, impulsado por la Generalitat en colaboración con el Vall d'Hebron y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, que tiene como propósito estudiar las respuestas del cuerpo humano antes, durante y después del eclipse mediante relojes inteligentes.

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Los datos permitirán analizar las posibles variaciones de la frecuencia cardíaca, la respiración o la actividad física, así como la relación con las emociones provocadas por la observación de la totalidad.

Las personas ciegas o con discapacidad visual también pudieron disfrutar del eclipse gracias a la red de 14 puntos de observación con dispositivos Lightsound, los cuales transforman los cambios de la intensidad de la luz en diferentes tonos para que este colectivo también pueda percibir el fenómeno.

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Por otro lado, el proyecto 'Eclipsi per a tothom', en colaboración con la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, acercó el fenómeno a escuelas (1.575 centros educativos), actividades de ocio (Fundesplai previó 1.800 actividades para 110.000 personas), centros penitenciarios y residencias (1.131), además de preparar 80 sesiones divulgativas en 44 centros con la participación de 2.696 alumnos.

Por último, la jornada culminó con 'Catalunya mira al cel', una iniciativa impulsada por Investigación y Universidades para coordinar actuaciones científicas y divulgativas relacionadas con el eclipse, fomentando así la cultura científica y la participación ciudadana.