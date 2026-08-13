Aumentan a 265 los muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

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El número de víctimas derivadas del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes en el noroeste de Colombia ha aumentado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos, según han confirmado este miércoles las autoridades colombianas.

"Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", ha informado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en rueda de prensa.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, quien ha tomado posesión de su cargo este mismo miércoles, ha aseverado que están siendo desplegadas "todas las capacidades" de que disponen para la gestión del riesgo, la fase de atención y para "ir progresivamente pasando a la fase de respuesta".

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Poco antes de formular estas declaraciones a través de un vídeo en redes sociales, Tamayo ha indicado en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá que el organismo "solo" aceptará el apoyo para la búsqueda y rescate de personas afectadas por parte de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador.

Lo ha hecho señalando que estos países "cumplen todos los requisitos internacionales" para este tipo de operaciones. No obstante, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula, ha asegurado que no han rechazado la ayuda que se les ha ofrecido desde otros países. "No hemos excluido absolutamente a ningún país, en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica o política", ha defendido.

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Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado poco después en un comunicado el "envío de una delegación de ayuda a Colombia" para hacer frente a los efectos del seísmo, una orden dada "tras" la petición del presidente del país, Abelardo de la Espriella.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país ha indicado horas antes que ha recibido un total de 202 cuerpos, y que ha logrado identificar a 122 de las víctimas, cinco de las cuales son menores de edad.

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Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

De la Espriella ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto.