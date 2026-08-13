Alemania será el país invitado de honor al Festival de Artes Vivas de Loja, en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 ago (EFE).- Alemania será el país invitado de honor a la undécima edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja (FIAVL), el mayor certamen cultural de Ecuador, que se realizará del 12 al 22 de noviembre en la sureña provincia de Loja, fronteriza con Perú, informó este jueves el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

"Su participación ofrecerá una programación diversa de propuestas culturales, musicales, gastronómicas y artísticas, cuidadosamente seleccionadas para generar un encuentro cercano e interactivo con la comunidad de Loja y el público del FIAVL", señaló la cartera de Estado en referencia al país europeo.

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El FIAVL es una de las mayores citas culturales de Ecuador, donde se promueven y difunden las artes vivas mediante una amplia variedad de actividades y espectáculos de múltiples disciplinas.

La agenda contempla, hasta el momento, la participación de artistas y agrupaciones de Italia, República Dominicana, Uruguay, España, Colombia, Perú, Francia, Argentina y Chile, quienes presentarán propuestas escénicas contemporáneas dirigidas a públicos de todas las edades.

Además, han sido seleccionadas diez propuestas nacionales que llegarán a Loja desde provincias como las andinas Pichincha y Azuay, y la costera El Oro, también fronteriza con Perú.

Se encuentran en fase de evaluación proyectos presentados desde las provincias de Pastaza, Tungurahua, Morona Santiago y Santa Elena, como parte del 'Programa Nacional Camino a Loja 2026'. Los cuatro ganadores se anunciarán el 17 de agosto.

"Este programa impulsa procesos de creación, formación y circulación artística en distintos territorios del país y constituye una plataforma itinerante que fortalece el vínculo entre las provincias y el Festival, antes, durante y después de cada edición", agregó el ministerio.

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Este año cuenta con una inversión de 750.000 millones de dólares destinados a su organización e implementación, de acuerdo a cifras del ministerio. EFE