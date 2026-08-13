Al menos 27 hutíes muertos en cuatro días de ataques de fuerzas gubernamentales en Yemen

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Saná, 13 ago (EFE).- Al menos 27 rebeldes chiíes hutíes murieron y otros 19 resultaron heridos en cuatro días de ataques lanzados por las fuerzas gubernamentales yemeníes contra posiciones militares de los insurgentes en el frente costero del mar Rojo, informaron este jueves medios militares.

Los ataques se dirigieron contra posiciones en el frente de Al Barh, en el oeste de la provincia de Taiz, en el oeste del Yemen, según los medios militares de la Resistencia Nacional, una formación militar yemení liderada por el excomandante de la guardia presidencial Tariq Saleh, con base principalmente en la costa occidental del Yemen, concretamente en la ciudad portuaria de Moca.

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Esta fuerza ha sido un componente clave del bando antihutí y ha combatido a los rebeldes en varios frentes, incluyendo Taiz y la costa del mar Rojo.

Según el comunicado, varios vehículos militares y equipos de los insurgentes resultaron incendiados e inutilizados.

Los hutíes, como es habitual, no se han pronunciado ante esta información.

Los combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes se intensificaron en varios frentes del oeste y sur del Yemen durante las últimas 24 horas, con enfrentamientos en la provincia de Taiz, mientras los insurgentes redoblaron sus ataques en el mar Rojo, informaron este jueves fuentes militares a EFE.

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Hoy mismo, el enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, insistió ante el Consejo de Seguridad de que el país afronta actualmente el mayor riesgo de vivir un conflicto a gran escala desde la tregua acordada en 2022.EFE