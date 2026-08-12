Condena internacional a las ejecuciones de manifestantes en Irán

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París, 12 ago (EFE).- Más de dos decenas de países, entre ellos España, emitieron este miércoles una condena común a las ejecuciones de manifestantes en Irán y al uso de la pena de muerte por parte de la República Islámica.

"El pueblo iraní debe ser libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin temor", escriben los firmantes, entre los que también figuran Francia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca o la Alta representante de la Unión Europea (UE), según un comunicado difundido por el Ministerio francés de Exteriores.

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Según el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, "siete meses después de los crímenes masivos cometidos contra el pueblo iraní que se levantaba para reclamar justicia y dignidad, el régimen continúa derramando sangre al multiplicar las ejecuciones".

El comunicado conjunto condena "con la mayor firmeza" el "recurso a la pena capital para acallar a los disidentes, intimidar a comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos fundamentales".

"Apelamos al régimen iraní a acabar de forma inmediata con el recurso a la pena de muerte y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente", agregan los firmantes.

Al tiempo, exhortan a Teherán a "escuchar la voz de su pueblo, que reclama cambio, y a tomar las medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos de las personas".

Albania, Austria, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia suscriben también la condena común. EFE