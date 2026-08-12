Junta de la Paz niega acuerdo financiero con Hamás como parte de la hoja de ruta en Gaza

Guardar

Washington, 12 ago (EFE).- El director general de la Junta de la Paz, Nickolay E. Mladenov, negó este miércoles un supuesto acuerdo financiero con el grupo islamista palestino Hamás, en el marco de la hoja de ruta anunciada para Gaza y que Israel rechaza aplicar.

"Las acusaciones relativas a un acuerdo financiero entre la Junta de Paz y Hamás son falsas. No se ha debatido, negociado ni considerado ninguna propuesta de este tipo, ni figurará en la agenda en el futuro", declaró en su cuenta de X Mladenov.

PUBLICIDAD

El dirigente aseguró que la Junta, establecida como parte del plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de conformidad con la ONU, no "canaliza fondos a través de Hamás".

"Hamás no desempeñará ningún papel en la gobernanza de Gaza ni tendrá acceso a fondos", afirmó.

La reacción sigue a informaciones que apuntaban a posibles compensaciones para funcionarios gazatíes que no fueron incorporados a las nuevas instituciones palestinas.

Trump anunció el 30 de julio como un "acuerdo histórico" una hoja de ruta de 15 puntos, que difundió la Junta de la Paz, y contempla la retirada de Israel de la Franja y el desarme de la milicia palestina.

PUBLICIDAD

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó más tarde la propuesta para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

Según dijo hoy Mladenov, la propuesta "no exige a Israel que confíe o que adopte medidas irreversibles antes de que se implementen medidas verificadas sobre el terreno" y establece una "fuerza internacional de estabilización" para "apoyar el desarme y el establecimiento de una administración civil".

PUBLICIDAD

"El objetivo sigue siendo el desmantelamiento total del armamento y garantizar que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza del tipo que Israel sufrió el 7 de octubre", añadió.

Catar, uno de los principales mediadores entre los actores de la guerra en la Franja de Gaza junto a Egipto, Turquía y EE.UU., ha lamentado que Israel siga "dilatando" la aplicación de la tregua en el enclave "desde el primer día".

PUBLICIDAD

El movimiento palestino ha confirmado su "firme compromiso" con el plan de Trump que, según la Junta de Paz, sirve de marco para un acuerdo, mientras continúan las conversaciones con Israel. EFE