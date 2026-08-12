Google inunda sus nuevos Pixel 11 con traducción simultánea y fotografía inteligente

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Nueva York, 12 ago (EFE).- El gigante tecnológico Google presentó este miércoles sus nuevos teléfonos inteligentes Pixel 11, unos dispositivos con los que la empresa refuerza su apuesta por la inteligencia artificial (IA) al incorporar herramientas proactivas, asistentes de fotografía y traducción simultánea.

El anuncio se hizo en el marco de su evento anual de hardware 'Made by Google', cuyo evento principal se celebrará la tarde del miércoles en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah.

La nueva línea incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, los cuales incorporan el nuevo procesador Google Tensor G6.

Una de las nuevas funciones de los Pixel 11 es Gemini Intelligence, una IA que puede comprender el contexto del usuario, extraer información relevante de aplicaciones como Gmail, mensajes o calendario y mostrarla "de forma proactiva" al usuario cuando la necesite.

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Por ejemplo, si a un usuario le mandan un mensaje con preguntas sobre su próximo viaje, aparecerá en la parte inferior de la pantalla de su teléfono los datos de la reserva junto con información sobre si su vuelo llega a tiempo o se retrasa.

Otra nueva función potenciada por la IA es la traducción instantánea de videos, pódcast y mensajes de voz a determinados idiomas en diversas aplicaciones.

La IA también se cuela en los dispositivos para mejorar la calidad de las fotos y de los vídeos.

Una de las mejoras fotográficas es 'Magic Capture', una función que permite grabar un video y luego ofrece las mejores fotos al extraer los momentos de acción o más expresivos.

En tanto, si se graba un partido de baloncesto, la IA seleccionará instantáneas como el momento en el que el balón entra en la canasta y cuando el equipo festeja la anotación.

Estos tres dispositivos estarán disponibles a partir del 20 de agosto con un precio de partida de 899 dólares para el Pixel 11, 1.099 dólares para el modelo Pro y 1.299 dólares para la versión Pro XL.

En el segmento de los dispositivos plegables, Google introdujo el Pixel 11 Pro Fold -con un precio de salida de 1.899 dólares- un terminal de gama alta con una pantalla interna de 8 pulgadas y una externa de 6,5 pulgadas.

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Este modelo tendrá que competir con los nuevos modelos de iPhone, pues, según Bloomberg, Apple anunciará pronto su primer teléfono plegable.

La compra de cualquier modelo Pro o Fold incluye 6 meses del plan Google AI Pro sin coste adicional, lo que te ofrece límites de uso ampliados en Gemini, 5 TB de almacenamiento en la nube y Google Health Premium.

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En cuanto al diseño, uno de los mayores cambios de la generación 11 Pro es que el flash de la cámara está equipado con un conjunto de luz LED que se ilumina para avisar de llamadas importantes.

Este indicador está pensado para cuando el usuario pone el teléfono boca abajo.

"HiLight se ilumina suavemente para dar al usuario un indicador visual de que debe levantar el teléfono", anota la empresa en un comunicado.

El sistema se activará cuando el usuario reciba llamadas de contactos favoritos, ya sea por red móvil o WhatsApp, y también cuando Gemini esté "escuchando, pensando y respondiendo".

Google también presentó hoy el reloj inteligente Pixel Watch 5 y su primer localizador de artículos, el Google Pixel Tag, pero no indicó nada sobre sus portátiles Googlebook ni gafas inteligentes.

La compañía adelantó que este año tanto el lanzamiento de los nuevos portátiles Googlebook como el de las gafas inteligentes y gafas Android XR se producirán a partir del último trimestre.

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 12 ago (EFE).- Google presentó este miércoles su nueva línea de teléfonos inteligentes Pixel 11, unos dispositivos que apuestan por la inteligencia artificial (IA) para mejorar el zoom de sus cámaras y hasta para convertir el dispositivo en un teleprónter.

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En el marco de su cita anual de hardware 'Made by Google', cuyo evento principal se celebrará la tarde de este miércoles en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah, la compañía anunció una familia de teléfonos que incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold.

Google resaltó que el foco principal de esta generación, impulsada por el nuevo procesador Tensor G6, es una integración más profunda de la IA en la fotografía y el vídeo.

La nueva cámara utiliza un modelo de difusión de IA para rellenar los detalles visuales cuando se aplica el zoom extremo, que llega hasta los 120x en el modelo Pro y 30x en el Google Pixel 11, según explicó un portavoz a EFE en una demostración previa al evento.

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Una vez tomada la fotografía, el usuario tiene en su galería dos resultados: uno es la versión mejorada por IA -en la que se aprecia una imagen casi sin fallos- y el otro es lo que la cámara ve originalmente, donde se muestra una imagen más pixelada.

Las fotos que han sido retocadas por IA están etiquetadas con credenciales de contenido C2PA -una marca de agua digital-, por lo que en los metadatos se podrá ver que la imagen fue editada con inteligencia artificial.

Además, si se detecta a una persona en la foto, no se aplica la mejora de IA sobre ella. Esto significa que, aunque el fondo recreado por la IA se vea extremadamente nítido, los rostros podrían lucir ligeramente más borrosos en comparación con el resto de la escena, preservando así la autenticidad de los sujetos.

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Esta nueva generación de teléfonos incorporará un nuevo modo denominado 'Captura Mágica', una función que permite grabar un video y luego ofrece las mejores fotos al seleccionar los momentos de acción o más expresivos.

Por ejemplo, si se graba un partido de baloncesto, la IA seleccionará instantáneas como el momento en el que el balón entra en la canasta y cuando el equipo festeja la anotación.

A esto se suma una nueva 'Suite para Creadores' en la configuración de vídeo que incluye un teleprónter integrado que se desplaza automáticamente a medida que el usuario habla.

En esta misma sección, los usuarios también podrán optar por activar una "cuadrícula de redes sociales", generada a partir de una mezcla de diversas plataformas, que permite asegurar al creador que lo que está encuadrando no terminará cubierto por un botón de "Me gusta" o algo similar cuando suba el contenido a internet.

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Nueva York, 12 ago (EFE).- Google anunció este miércoles su primer localizador de objetos, el Google Pixel Tag, que cuenta con batería de duración de un año que se puede reemplazar y también permite encontrar el teléfono.

Este pequeño dispositivo de acero inoxidable utiliza la red Find Hub de Google para localizar artículos como llaves, carteras o equipaje.

El localizador cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, incluye tecnología de banda ultraancha (Ultra-Wideband) para una búsqueda de precisión e incorpora un altavoz que reproduce un sonido orientativo.

Una de las mayores diferencias con el popular AirTag de Apple es que el dispositivo de Google también funciona a la inversa, ya que posee un botón que el usuario puede presionar para hacer sonar su teléfono móvil Android si no sabe dónde lo ha dejado.

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Este accesorio llegará a las tiendas el próximo 11 de noviembre por 29 dólares la unidad o 99 dólares en un paquete de cuatro.

El anuncio se hizo en el marco de la cita anual de hardware 'Made by Google', cuyo evento principal se celebrará este miércoles por la tarde en Nueva York y contará como presentador con el comediante Trevor Noah.

La compañía también anunció hoy una familia de teléfonos que incluye los modelos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, así como el Pixel Watch 5, reloj inteligente que presenta una autonomía de batería que alcanza hasta las 40 horas en su versión de 45 milímetros.