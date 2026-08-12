El Ibex 35 se da la vuelta al cierre, eclipsado por el IPC de EEUU, aunque aguanta los 20.200 puntos

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El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una caída del 0,05%, hasta situarse en los 20.204 puntos, pese a que en el primer tramo de negociación llegaba a progresar un 0,20%, después de que el dato de inflación de Estados Unidos haya eclipsado el desempeño bursátil.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se situó en el mes de julio en el 3,4% interanual, frente a la subida de los precios del 3,5% observada en junio, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

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La subida de los precios en julio volvió a reflejar el fuerte encarecimiento de la energía, con una subida interanual del 14,7%, aunque fue algo más moderado que en junio, mientras que los alimentos subieron un 3%, en línea con el mes anterior.

En el ámbito geopolítico, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo.

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"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha subrayado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha incidido en que la apertura del estrecho de Ormuz está condicionado por un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza, el fin del bloqueo de Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes.

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Sobre el petróleo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja de manera sustancial sus expectativas sobre la demanda y la oferta global de petróleo en 2026 ante la falta de un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, en contra de las expectativas de hace un mes, lo que mantendrá elevados los precios del crudo, mientras que las reservas han caído a mínimos desde abril de 2025.

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de Alemania del mes de julio, que aumentó un 0,8% en relación al mes anterior y un 2,8% interanual, la mayor subida de los precios en el país en tres meses, por el mayor coste de la factura energética y el fuerte incremento de los precios de los combustibles tras finalizar, el pasado 30 de junio, las ayudas del Gobierno alemán.

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Asimismo, se ha conocido que el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia ha autorizado a los acreedores del conocido como 'caso Antin' a avanzar en el embargo y ejecución de activos del Reino de España en Estados Unidos, así como a registrar la sentencia en otros distritos judiciales del país, dando así un revés a la estrategia seguida por el Gobierno español para evitar el pago de los laudos internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables.

El 'caso Antin' tiene su origen en las inversiones realizadas por Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares españoles bajo el marco de incentivos aprobado por España. Tras los cambios regulatorios posteriores, los inversores recurrieron al arbitraje internacional alegando una vulneración del Tratado de la Carta de la Energía.

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En este contexto, los valores que más han subido han sido Solaria (+2,75%), ACS (+2,22%), Acciona (+1,61%), Cellnex (+1,48%), Banco Sabadell (+1,20%) y Unicaja (+0,85%). Las mayores caídas eran las de Inditex (-1,66%), Fluidra (-1,45%), Amadeus (-1,34%), Repsol (-1,14%) y Rovi (-0,94%).

El índice español no ha sido el único que se ha teñido de rojo tras el dato de inflación. Londres ha caído un 0,10%; París, un 0,46%; Fráncfort, un 0,23%; y Milán, un 0,01%.

El barril de Brent cotizaba sin cambios al cierre de la sesión europea en 88,91 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 83,31 dólares, un 0,16% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,599%, frente al 3,602% del cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se ha quedado sin cambios en 44 puntos básicos.

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El euro se depreciaba al cierre de la sesión europea un leve 0,03% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1539 dólares por cada euro.