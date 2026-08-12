Agencias
Agregar Infobae enGoogle

El expresidente portugués Rebelo de Sousa, en el hospital tras sufrir una "indisposición"

Guardar

Lisboa, 12 ago (EFE).- El expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026) fue trasladado este miércoles a un hospital en la localidad de Faro, en el sur del país, tras haber sufrido una "indisposición", informó a EFE una fuente de su gabinete.

Según la misma fuente, el exmandatario conservador, de 77 años, está "consciente", sin dar más datos sobre su estado.

El medio portugués Jornal de Notícias avanzó que el expresidente habría sido trasladado por los servicios de emergencias al hospital ya consciente tras haber sufrido un desmayo en un restaurante.

La última gran intervención médica conocida a Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, fue en diciembre de 2025, cuando fue operado de urgencia de una hernia incarcerada.

Rebelo de Sousa terminó su segundo mandato consecutivo como jefe del Estado portugués en marzo de 2026, tras unas elecciones que ganó António José Seguro.EFE

Últimas Noticias

Las víctimas mortales por el terremoto de 7,4 registrado en Colombia superan las 200

Las víctimas mortales por el terremoto de 7,4 registrado en Colombia superan las 200

Ecuador deporta a un colombiano con tres ordenes de captura y una alerta azul de Interpol

Infobae

La Junta de Paz para Gaza niega que Hamás vaya a recibir fondos durante la segunda fase del plan de paz

La Junta de Paz para Gaza niega que Hamás vaya a recibir fondos durante la segunda fase del plan de paz

'Animals', la nueva cinta dirigida por Ben Affleck estrenará el 9 de octubre

Infobae

La Bolsa española baja el 0,05 % pese a la moderación de la inflación en Estados Unidos

Infobae