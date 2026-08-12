El expresidente portugués Rebelo de Sousa, en el hospital tras sufrir una "indisposición"

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Lisboa, 12 ago (EFE).- El expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026) fue trasladado este miércoles a un hospital en la localidad de Faro, en el sur del país, tras haber sufrido una "indisposición", informó a EFE una fuente de su gabinete.

Según la misma fuente, el exmandatario conservador, de 77 años, está "consciente", sin dar más datos sobre su estado.

El medio portugués Jornal de Notícias avanzó que el expresidente habría sido trasladado por los servicios de emergencias al hospital ya consciente tras haber sufrido un desmayo en un restaurante.

La última gran intervención médica conocida a Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, fue en diciembre de 2025, cuando fue operado de urgencia de una hernia incarcerada.

Rebelo de Sousa terminó su segundo mandato consecutivo como jefe del Estado portugués en marzo de 2026, tras unas elecciones que ganó António José Seguro.EFE