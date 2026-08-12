Airbnb amplía su catálogo de experiencias al incluir tours y actividades de Tripadvisor

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Airbnb y el grupo Tripadvisor han anunciado una nueva alianza que permitirá a la plataforma estadounidense incluir una selección de tours, actividades y atracciones de la segunda compañía, según una nota de prensa.

Se prevé que la colaboración entre ambas partes se ponga en marcha a finales de este año 2026.

"Nuestro objetivo es ayudar a los viajeros a descubrir y reservar las mejores actividades del mundo, y nos enorgullece colaborar con Airbnb para acercar las mejores experiencias a más viajeros", ha destacado la directora general de Experiencias del grupo Tripadvisor, Kristin Dorsett.

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Tripadvisor ofrece el catálogo más grande del mundo de tours, actividades y atracciones, con más de 425.000 experiencias en todo el planeta, a través de sus marcas Tripadvisor y Viator.

Airbnb inició el año pasado el lanzamiento de su segmento de Experiencias y Servicios, continuando en este 2026 en mayo con la presentación del almacenamiento de maletas, las recogidas en el aeropuerto --en colaboración con Welcome Pickups-- y el alquiler de coches.

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