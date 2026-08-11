Ucrania asegura haber alcanzado otra refinería rusa en el sur de Rusia

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Berlín, 11 ago (EFE).- El Estado Mayor General de Ucrania aseguró este martes que las fuerzas del país alcanzaron la refinería de petróleo Orsknefteorgsintez en la región de Oremburgo, en el sur de Rusia, en otro ataque dirigido a debilitar la maquinaria bélica rusa.

Según esta fuente, Orsknefteorgsintez es una de las mayores refinerías de petróleo de la región y una empresa importante del sector energético y de combustibles de Rusia.

La capacidad de la refinería es de aproximadamente 6 millones de toneladas de petróleo al año, afirmó el Estado Mayor en Telegram.

La planta produce gasolina para automóviles, combustible diésel y de aviación, fuelóleo, betún y otros productos derivados del petróleo.

De acuerdo con el Estado Mayor General, se ha registrado un incendio en la refinería, si bien la magnitud de los daños causados está aún siendo evaluada.

Este martes el gobernador local, Yevgueni Sólntsev, afirmó en MAX, la red de mensajería rusa, que las defensas antiaéreas derribaron al menos ocho drones en Oremburgo.

"A consecuencia de la caída de los restos de un dron se desató un incendio en una empresa industrial", indicó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó el pasado 25 de junio una intensa campaña de ataques contra la retaguardia rusa que debía prolongarse durante 40 días, y que tiene como fin sobre todo refinerías e instalaciones de la industria petroquímica, pero también almacenes del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries. EFE

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