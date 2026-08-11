Revelan que los agricultores prehispánicos hicieron un gran sistema hidráulico en Colombia

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Alicante (España), 11 ago (EFE).- Los agricultores prehispánicos en el Caribe colombiano construyeron un pionero sistema hidráulico de gestión del agua para amortiguar tanto las inundaciones como las sequías mediante la cooperación comunitaria y sin necesidad de un gobierno centralizado.

Así se expone en las conclusiones de un estudio de la Universidad de Cambridge desarrollado con la colaboración del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y de la Universidad de Santiago de Compostela que ha sido publicado este martes en 'Communications Sustainability'.

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Uno de los autores de la investigación es el gallego de la Universidad de Cambridge Marcos Martinon-Torres, también comisario de una ambiciosa exposición hasta mayo de 2027 del Oro de Colombia en el Museo Arqueológico de Alicante, quien ha explicado a EFE que el trabajo sugiere a los responsables políticos colombianos inspirarse en este modelo para afrontar la actual crisis de gestión del agua que atraviesa el país.

Los sistemas de campos elevados prehispánicos de La Mojana, en el Caribe colombiano, son tan extensos que pueden observarse desde un avión, y sus canales y campos elevados, utilizados desde los primeros siglos antes de Cristo hasta el XI d. C., cubren unas 500.000 hectáreas, una superficie equivalente al parque nacional del Gran Cañón o tres veces el tamaño de Londres.

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Tradicionalmente se ha asumido que una infraestructura de semejante complejidad sólo pudo haber sido planificada y gestionada por gobernantes poderosos, dada la magnitud del proyecto y el enorme esfuerzo que se consideraba necesario para llevarlo a cabo.

En estudio arqueológico sostiene, en cambio, que con toda probabilidad estos trabajos fueron impulsados por las comunidades locales a partir de la cooperación y que fueron ejecutados en un tiempo mucho menor del imaginado.

Los resultados tienen una gran relevancia desde el punto de vista histórico, a la vez que ofrecen esperanza para las comunidades colombianas que afrontan hoy una crisis de gestión del agua relacionada con el cambio climático, la agricultura intensiva y el fracaso de determinadas políticas públicas.

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"Estos sistemas agrícolas son tan impresionantes que siempre se ha dado por hecho que sólo pudieron construirse bajo el mando de cacicazgos jerarquizados", ha señalado una de los autoras, Jasmine Vieri, del McDonald Institute for Archaeological Research de la universidad británica.

"Pero nuestros datos cuentan una historia muy distinta" ya que "las comunidades locales fueron capaces de construir estos sistemas en periodos muy cortos de tiempo y de organizarse por sí mismas, sin depender de una autoridad poderosa externa".

Estas sociedades fueron contemporáneas de los mayas y de otras estatales de Mesoamérica y los Andes, que algunos siglos más tarde culminarían en los grandes imperios azteca e inca, y su sistema de campos elevados permitía gestionar enormes cantidades de agua en épocas de lluvia intensa y redistribuirla gradualmente los meses secos, amortiguando tanto las inundaciones como las sequías.

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Por satélite, se han cartografiado 500 hectáreas -unos 700 campos de fútbol- en San Marcos, municipio del departamento de Sucre, donde había 1.600 camellones y 63 plataformas habitacionales.

El estudio forma parte del proyecto Reverseaction, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) para investigar cómo las sociedades sin estado desarrollaron tecnologías complejas y cómo la acción colectiva puede alcanzar grandes logros sin necesidad de coerción, y su investigador principal, Martinon-Torres, ha destacado que las poblaciones indígenas prehispánicas "fueron innovadoras y cooperativas" y que "trabajaban con la naturaleza en lugar de intentar imponerle barreras".

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Para otro autor, Fernando Montejo Gaitán, del ICANH, "los responsables de las políticas públicas han mostrado interés por estos sistemas hidráulicos antiguos, pero hasta ahora carecían de datos suficientes" por lo que la investigación refleja que "estas soluciones sostenibles pueden organizarse de manera local y colectiva", sin una intervención directa del Estado.EFE