Migraciones y la FEMP firman un acuerdo para impulsar la integración y combatir el racismo desde el ámbito local

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), ha suscrito un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reforzar las políticas locales de integración e inclusión de los extranjeros, promover la convivencia intercultural y prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia.

Así lo ha dado a conocer este martes el Ministerio, que ha destacado que el acuerdo "parte del reconocimiento del papel esencial que desempeñan los ayuntamientos y el conjunto de las entidades locales como espacios de acogida y convivencia".

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha señalado que "la integración es una responsabilidad compartida que solo puede tener éxito con la colaboración interinstitucional".

"Las entidades locales son la primera puerta de acceso a los servicios, a la participación y a la convivencia, por lo que este acuerdo es esencial para construir comunidades cohesionadas e inclusivas", ha remarcado.

Según ha indicado, la alianza entre ambas instituciones establece un marco estable de cooperación para impulsar iniciativas de sensibilización, formación, intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas que "permitan fortalecer las capacidades municipales y avanzar hacia una inclusión plena de las personas migrantes en todos los ámbitos de la vida social".

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Ambas instituciones impulsarán la implantación y desarrollo de planes municipales de ciudadanía, integración y convivencia, alineados con el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027 desarrollado por OBERAXE, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, favoreciendo además la cooperación entre entidades locales y el intercambio de conocimientos y experiencias. En esta línea, podrán colaborar en iniciativas de ámbito nacional y europeo.

Entre los compromisos adquiridos figura también el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales mediante acciones de formación dirigidas a responsables públicos y personal técnico municipal en ámbitos como la gestión de la diversidad, la mediación intercultural o el diseño de estrategias locales de integración.

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Asimismo, se promoverá el trabajo en red de administraciones y agentes implicados en estos ámbitos, así como la elaboración y difusión de estudios, análisis y publicaciones que contribuyan a mejorar el conocimiento sobre la realidad de la integración, la convivencia y la lucha contra la discriminación en el ámbito local.

El acuerdo prevé igualmente el desarrollo de campañas de sensibilización para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y la desinformación; la identificación, reconocimiento y difusión de buenas prácticas y proyectos innovadores que puedan replicarse en otros territorios.

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También se contempla la creación de herramientas y espacios de intercambio de conocimiento para los municipios; y la puesta en marcha de proyectos piloto adaptados a distintos contextos territoriales, cuya evaluación "permitirá generar evidencia y mejorar las políticas públicas de integración e inclusión".