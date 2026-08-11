OpenAI lanza GPT-5.6-Cyber, su nuevo modelo de ciberseguridad avanzada, y amplía el programa Daybreak

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OpenAI ha anunciado el lanzamiento de GPT-5.6-Cyber, su nuevo modelo especializado en ciberseguridad avanzada, y la ampliación de Daybreak, su programa global de ciberseguridad para la detección y corrección de vulnerabilidades para organizaciones, que ahora estará disponible con los niveles de acceso Daybreak Blue y Daybreak Red.

GPT-5.6-Cyber ha sido desarrollado sobre la base de GPT-5.6 Sol, lanzado el mes pasado, aunque con unas diferencias centradas en su especialización para tareas avanzadas de investigación de seguridad, desarrollo de vulnerabilidades y pruebas de ataques.

De hecho, como ha explicado el laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) en su web, este nuevo modelo ha sido probado con 'benchmarks' como ExploitGym, que tiene el objetivo de evaluar si los agentes pueden convertir vulnerabilidades en exploits funcionales. En los resultados, GPT-5.6-Cyber superó tanto a GPT-5.6 Sol como a GPT-5.5-Cyber.

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Siguiendo esta línea, una de las áreas en las que OpenAI ha reforzado a GPT-5.6-Cyber es en la capacidad de encontrar y calibrar con precisión la gravedad de las nuevas vulnerabilidades de día cero, esto es, un fallo de seguridad desconocido para los desarrolladores y sin solución disponible al descubrirse.

Asimismo, en comparación con GPT-5.6 Sol, GPT-5.6-Cyber completa un 95 por ciento de las solicitudes de ciberseguridad avanzada y de doble uso, mientras que Sol las rechaza casi todas llegando a completar solo un 1,5 por ciento.

Por ejemplo, los investigadores de OpenAI han asegurado que utilizaron GPT-5.6-Cyber para identificar vulnerabilidades previamente desconocidas en V8, el motor JavaScript de Chrome, que podían encadenarse para corromper la memoria y escapar del heap sandbox.

La tecnológica ha matizado igualmente que, cuando lanzó su modelo de frontera GPT-5.6 Sol, incluyó una serie de salvaguardas en materia de ciberseguridad. Estas salvaguardas ahora se levantan con el programa Daybreak que amplía su disponibilidad a más organizaciones.

DOS NIVELES DE ACCESO A DAYBREAK: BLUE Y RED

Concretamente, la tecnológica ha ampliado el acceso a Daybreak dividiéndolo en dos modalidades con distintos requisitos de verificación.

Por un lado, ha anunciado Daybreak Blue, un nivel de acceso ajustado para el trabajo defensivo habitual que las empresas u organizaciones pueden requerir, como revisión de código o análisis de 'malware'. Este nivel proporciona acceso a modelos generales como GPT-5.6 Sol, aunque eliminando las restricciones que se aplican en los modelos disponibles para todos los usuarios.

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Por otra parte, ha lanzado el nivel Daybreak Red, que ofrece acceso avanzado a modelos de vanguardia para investigadores y equipos de prueba, esto incluye el nuevo modelo especializado GPT-5.6-Cyber.

No obstante, OpenAI ha aclarado que acceso para estos niveles está limitado a "personas y organizaciones aprobadas" que llevan a cabo trabajos autorizados, con verificación de identidad, seguridad de las cuentas, monitorización, restricciones de uso aprobado y declaraciones legales.

En este sentido, OpenAI está ampliando Daybreak a través de socios de seguridad y servicios, entre ellos Accenture, Cisco, Cloudflare, CrowdStrike, IBM, Unit 42 de Palo Alto Networks y otros. "Esto permite que más organizaciones tengan una vía para utilizar modelos de ciberseguridad de vanguardia a través de productos de confianza, servicios gestionados y colaboraciones con clientes", ha matizado.

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A través del programa, OpenAI ha incidido en que se crean iniciativas comunitarias, en referencia a alianzas con empresas de seguridad, así como con la comunidad de código abierto, y se impulsa la revisión asistida por IA para encontrar y corregir fallos.