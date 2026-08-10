El delantero argentino Julián Álvarez se incorpora a la pretemporada del Atlético de Madrid

10/08/2026 Julián Álvarez tras su vuelta a la pretemporada del Atlético de Madrid ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID ATLÉTICO DE MADRID

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El delantero argentino Julián Álvarez se incorporó este lunes a la pretemporada del Atlético de Madrid, aunque no será hasta el miércoles cuando realice el primer entrenamiento con todos sus compañeros y se ponga a las órdenes de Diego Pablo Simeone con su futuro todavía por resolverse tras haber mostrado su deseo de ser traspasado y el club haber dejado claro que forma parte de su plantilla.

Según informó este lunes el conjunto rojiblanco, 'La Araña' regresó a Madrid tras sus vacaciones por la disputa del Mundial con su selección, con la que alcanzó la final, perdida ante España, y se unió a los últimos internacionales que faltaban por hacerlo como los españoles Marcos Llorente y Álex Baena, y su compatriota Juan Musso.

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Todos ellos "se incorporaron al trabajo sometiéndose al reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria", indicó el Atlético, que también recalcó que todos ellos "tendrán un plan específico de ejercicios bajo la supervisión de los preparadores físicos del club, que irán adecuando las cargas de trabajo de todos ellos en diferentes sesiones de entrenamiento".

Ahora, Álvarez podría tener su primer entrenamiento con el grupo en el regreso al trabajo previsto para el próximo miércoles 12 de agosto a las 9.00 horas en el Centro Deportivo Majadahonda tras la vuelta del equipo desde Corea del Sur donde este domingo perdió 3-1 un amistoso ante el Manchester City.

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El delantero sorprendió durante el Mundial con sus declaraciones diciendo que había pedido al club ser traspasado y poder cumplir su "sueño", que pasaría por jugar en el FC Barcelona, pero el Atlético, a través de su consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, ya ha dejado claro que no acepta ofertas. "No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni una de 200", apuntó el directivo en una entrevista a los medios del club el pasado 17 de julio.

Y el propio Simeone fue muy claro hace unos días. "La situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión, que Miguel Ángel -Gil Marín- ha explicado muy bien. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón", señaló en una rueda de prensa previa al amistoso ante el City.

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Por otro lado, el delantero noruego Alexander Sorloth, el centrocampista argentino Giuliano Simeone, y los defensas españoles Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, que también estuvieron en la Copa del Mundo, se ejercitaron este lunes en las instalaciones rojiblancas de Majadahonda y continúan con su puesta a punto.