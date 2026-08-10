Ministro de Defensa israelí se enorgullece de fomentar "revolución" colona en Cisjordania

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Jerusalén, 10 ago (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, alardeó este lunes de haber fomentado una "revolución" de asentamientos en Cisjordania ocupada en un vídeo electoral en el que también se enorgullece de haber expulsado a 40.000 palestinos de los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

En el vídeo, que comienza con una bola del mundo y el rótulo: "La revolución de los asentamientos en Judea y Samaria", Katz toma crédito del establecimiento de 104 nuevos asentamientos en Cisjordania, ilegales según el derecho internacional, así como de la expansión colonial israelí en el ocupado Valle del Jordán.

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"Desalojo de unos 40.000 residentes de los campamentos terroristas de Yenín, Tulkarm y Nur Shams, dejando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en dichos campos", dice el ministro sobre la actual ocupación militar de estas áreas residenciales en el norte de Cisjordania, donde vivían los descendientes de los palestinos desplazados de sus pueblos y aldeas durante la Nakba de 1948.

El ministro enumera también como un logro el haber cancelado las órdenes de detención administrativa contra los colonos o el establecimiento de bases militares en el norte de Cisjordania.

A finales de noviembre de 2024, Katz suprimió la detención administrativa, que se puede prolongar meses e incluso años sin que los arrestados reciban cargos formales o una vista judicial, para los colonos de Cisjordania ocupada.

Esta modalidad de arresto solo se emplea para los palestinos. A fecha de julio de 2026, Israel mantenía a unos 9.300 palestinos detenidos, más del 80 % sin juicio y 3.244 en detención administrativa, según datos de la ONG israelí Gisha. EFE

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