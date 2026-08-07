Trump pide a sus senadores que "espabilen" en las próximas legislativas o será "el último presidente republicano"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la bancada de su partido Republicano en el Senado que "espabile" de cara a las próximas elecciones legislativas de noviembre porque la posibilidad de perder ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas es muy real dado "el enfado" de la gente y la ausencia de su nombre en las papeletas.

Las encuestas dan bastante por seguro que los republicanos perderían como mínimo la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, y que los demócratas podrían incluso plantar cara en el Senado, por remoto que parezca ahora mismo, porque necesitan una ganancia neta de cuatro escaños.

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Trump, sin embargo, ha dado la voz de alarma. En una entrevista publicada este viernes por el portal de noticias Punchbowl, especializado en el seguimiento de la información legislativa, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que pondrá a disposición de los senadores su maquinaria financiera para intentar salvar la cara en noviembre.

El presidente se ha mostrado convencido de que la ausencia de su nombre en las papeletas para las legislativas va a generar con toda seguridad una corriente de apatía en el votante medio republicano. "Si yo no participo es estas próximas elecciones, ¿va a votar esta gente?. Porque muchos están muy enfadados con los republicanos, para ser sincero. Con los republicanos, no conmigo", ha dicho.

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Las críticas de Trump a su partido están a la orden del día. En estos últimos días, por ejemplo, el presidente ha criticado que sus propios congresistas y senadores están boicoteando algunas de sus iniciativas, como la ley de reforma electoral, o la consolidación en el cargo de su fiscal general en funciones, Todd Blanche.

De momento, las senadoras republicanas Lisa Murkowski y Susan Collins han manifestado que no tienen intención de respaldar la confirmación de Blanche, antiguo consejero legal de Trump, a quien le ven como el rostro de la "politización" del Departamento de Justicia.

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"Como el Senado no espabile, igual acabo siendo el último presidente republicano", ha avisado Trump. "Como los demócratas consigan meter la cabeza, igual acabo siéndolo", ha añadido el presidente.