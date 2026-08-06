El fabricante chino de robots Unitree capta inversores para su anticipada salida a bolsa

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Shanghái (China), 6 ago (EFE).- El fabricante chino de robots Unitree inició esta semana la captación de inversores previa a su anticipada salida a bolsa en Shanghái, que le otorgaría un valor equivalente a unos 6.200 millones de dólares, con algunas estimaciones más optimistas apuntando incluso a los 16.100 millones de dólares.

La tecnológica abrirá las reservas de participaciones el próximo lunes, con hasta 40,45 millones de nuevos títulos puestos a la venta, lo que representará un 10 % del capital total y supondrá una recaudación de unos 4.200 millones de yuanes (622 millones de dólares), según las estimaciones que remitió al parqué shanghainés.

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Esas cifras supondrían un valor bursátil de 42.000 millones de yuanes (6.222 millones de dólares), aunque fuentes citadas por el portal de noticias económicas Caixin sitúan la cifra en 55.000 millones de yuanes (8.148 millones de dólares) a tenor de algunas de las ofertas presentadas.

Algunas estimaciones apuntan a un valor todavía más alto: según el diario oficial Global Times, el banco estatal China Construction Bank cree que Unitree podría alcanzar un valor de entre 60.000 y 100.000 millones de yuanes (entre 8.889 y 14.815 millones de dólares) y, en el escenario más favorable, incluso de 109.000 millones de yuanes (16.148 millones de dólares).

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En cualquier caso, la tecnológica indicó que destinará casi la mitad de lo recaudado a la investigación y desarrollo (I+D) de modelos inteligentes para robots, con partidas también para cuerpos robóticos, nuevos productos o la construcción de un centro inteligente de fabricación.

Fundada en 2016 y con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, Unitree desarrolla robots cuadrúpedos y humanoides -es el mayor vendedor mundial de estos últimos, que ya suponen más de la mitad de sus ingresos-, además de componentes como manos robóticas, brazos colaborativos y sensores.

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La empresa ha ganado notoriedad dentro y fuera de China por las demostraciones públicas de sus robots humanoides, presentes en actos como la popular gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV.

Según Global Times, el 90 % de su cadena de suministros es de producción local, y todos sus componentes clave son de desarrollo propio, lo que supondría un reflejo de la "fortaleza" del sector nacional.

La salida a bolsa culmina un proceso iniciado en marzo, cuando la empresa presentó su solicitud para cotizar en el mercado STAR de Shanghái -conocido como el 'Nasdaq chino'-.

Llega en un momento de fuerte interés inversor por la robótica humanoide en China, un sector que las autoridades consideran estratégico dentro de su apuesta por las tecnologías avanzadas y la integración de la inteligencia artificial en la industria. EFE

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