Temas del día de EFE News Latino del lunes 3 de agosto

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EEUU INCENDIOS

Miami - Más de 65.000 personas han sido evacuadas y 700 casas han resultado arrasadas por los incendios que azotan en los últimos días el noroeste de Estados Unidos, especialmente el estado de Washington, mientras las autoridades registran este lunes 70 grandes fuegos por todo el país.

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EEUU ESPACIO

Miami - La NASA ofrece detalles sobre los preparativos de la Crew-13, la próxima misión de rotación de tripulación a la Estación Espacial Internacional, que está prevista para mediados de septiembre.

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AGENDA INFORMATIVA

San Juan.- PUERTO RICO PRENSA.-El diario digital independiente Prensa Abierta fue lanzado este lunes en Puerto Rico con el objetivo de fortalecer el periodismo de investigación, el análisis, la fiscalización y la conversación pública.

Nueva York.- LOUIS ARMSTRONG.- Músicos y admiradores de Louis Armstrong se reúnen este lunes en Nueva York para celebrar el legado del trompetista y cantante que revolucionó el jazz con motivo del 125 aniversario de su nacimiento este martes. (foto) (video)

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