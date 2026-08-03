Se retrasa el inicio de la audiencia contra expresidente de Honduras por caso de lavado

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Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- Un recurso de reposición presentado por la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), aún pendiente de resolución, mantiene en suspenso este lunes el inicio de su audiencia de declaración de imputado por presunto fraude y lavado de activos, informó una fuente judicial.

La comparecencia estaba programada para las 09:00 hora local (15:00 GMT), pero no pudo comenzar debido a que el juez designado debe resolver primero la acción interpuesta por la defensa del exgobernante, dijo a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

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"Cuando se dé esa notificación, (se) va a dar inicio la audiencia de declaración de imputado", señaló el portavoz judicial, quien indicó que no existe un plazo establecido para que el juez emita su resolución, aunque ya se inició el análisis del recurso y del expediente para resolverlo "a la brevedad posible".

El recurso fue presentado el pasado viernes luego de que el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declarara sin competencia para conocer la causa al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en ejercicio que justifique la intervención de la Corte Suprema de Justicia.

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La defensa de Hernández impugnó esa resolución al día siguiente y pidió que el proceso permanezca en la máxima instancia judicial del país, además de solicitar la ampliación de la suspensión provisional de la orden de captura y de la alerta roja de Interpol, cuyo plazo vence este lunes.

La suspensión de estas medidas fue concedida en junio pasado luego de que Hernández anunciara su regreso a Honduras, que lo extraditó en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, una sentencia de la que fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Silva explicó que, si el recurso presentado por la defensa es declarado con lugar, la audiencia podrá continuar bajo los planteamientos de los abogados de Hernández; mientras que, si es rechazado, el desarrollo del proceso podría modificarse.

Hernández, de 57 años, enfrenta una acusación por presunto fraude y lavado de activos en un caso abierto en 2023 relacionado con la supuesta desviación de unos 10,8 millones de dólares.

"A esta hora estoy en indefensión todavía (...) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo", declaró Hernández antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, ubicada en la Corte Suprema de Justicia, donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.

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Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) afirmó este lunes encontrarse en una situación de "indefensión" y "limbo" jurídico al comparecer ante un juez para su primera audiencia por presunto fraude y lavado de activos de unos 10,8 millones de dólares, un caso abierto en 2023.

Hernández, de 57 años, llegó al Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, tras ser suspendidas provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, luego de que un juez aceptara su presentación voluntaria.

Antes de ingresar a la sede judicial, el exmandatario aseguró a periodistas que enfrenta una "persecución política" y sostuvo que está en "indefensión" debido a que el recurso de reposición presentado el viernes por su defensa para que el proceso permanezca en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no ha sido resuelto.

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"A esta hora estoy en indefensión todavía (...) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo", declaró Hernández, quien pidió a los periodistas investigar por qué, según él, solo en su caso se emitió una orden de captura mientras los demás imputados pudieron presentarse en libertad.

La audiencia quedó a cargo de un juez de Criminalidad Organizada después de que el magistrado inicialmente designado por la CSJ se declarara el pasado jueves sin competencia para conocer el expediente, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique mantener el proceso en ese tribunal.

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Según la legislación hondureña, el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo este último que Hernández ostentaba durante los hechos investigados en el caso conocido como Pandora II, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo.

El proceso está relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares a dos fundaciones entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Parlamento, fondos que, según la acusación, habrían sido destinados a financiar su campaña electoral de 2013.

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En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, donde se ubica la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, elegida para la audiencia debido a las limitaciones de espacio en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, decenas de seguidores del exgobernante se concentraron para expresarle su respaldo con banderas y consignas a su favor.

El expresidente hondureño llegó a la sede tribunalicia acompañado por su familia y bajo un fuerte dispositivo de seguridad

Hernández retornó el 26 de julio a Honduras, país del que fue extraditado en 2022 a Estados Unidos, donde un tribunal lo condenó en 2024 a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico, una sentencia que posteriormente fue anulada por el indulto total concedido por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 1 de diciembre de 2025.

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