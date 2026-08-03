Rafael Grossi: El secretario de la ONU ya no actúa "de manera concreta" en los conflictos

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Montevideo, 3 ago (EFE).- El argentino Rafael Mariano Grossi, uno de los candidatos a ocupar el cargo de secretario general de la ONU, recordó este lunes la figura de Javier Pérez de Cuéllar, único latinoaméricano en hacerlo, y apuntó que este actuó "de manera concreta" en la resolución de conflictos, algo que "se ha perdido".

"Yo quiero recordarlo, no solamente por haber sido latinoamericano ni por haber sido secretario general, sino porque, a través de su acción, nos está mostrando una actitud de secretario general que se ha perdido", expresó a través de un mensaje.

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Este fue transmitido en el 'Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas', un encuentro organizado por Uruguay para que los candidatos de Latinoamérica y el Caribe hablarán sobre el futuro liderazgo del organismo y el papel de la región en la agenda global.

El peruano Javier Pérez de Cuéllar estuvo al frente de la ONU entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991 y Grossi lamentó que su figura "no esté tan presente en la reflexión" de quienes participan de este nuevo proceso de selección en el organismo internacional.

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Grossi resaltó de él su influencia "en el cese del fuego después de la sangrienta guerra entre Irán e Irak", así como su "papel central en la resolución del conflicto en Afganistán" y en la emergencia en Namibia y su "contribución a la desmilitarización en Angola y Camboya".

"Tantos casos en los que vemos un secretario general actuando de manera concreta en la resolución de temas vinculados a la guerra y la paz. Lo que hemos perdido", concluyó Grossi en el mensaje transmitido este lunes.

El evento fue convocado por el Gobierno uruguayo en el marco de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que ejerce ese país, así como también por la Campaña GQUAL y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei).

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Celebrado de manera híbrida, el foro contó con la presencia de la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la exvicepresidenta segunda costarricense Rebeca Grynspan, mientras que la representante guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett se sumó de manera virtual.

El mensaje de Grossi fue transmitido en video y el de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet fue leído.

El encuentro se llevó a cabo en una etapa decisiva del proceso de selección para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027. EFE

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