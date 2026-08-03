Netanyahu nombrará a nuevo ministro del Interior al no poder asumir sus competencias por sus causas judiciales

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha acordado nombrar a un nuevo titular del Interior para cubrir la vacante que dejó Moshe Arbel, quien dimitió en julio de 2025, por no poder asumir sus competencias por las causas judiciales en su contra.

La fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, ha informado ante el Tribunal Supremo de que Netanyahu ha aceptado nombrar a un nuevo ministro del Interior, si bien no hay todavía una fecha concreta para dicho nombramiento, según ha recogido 'The Times of Israel'.

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Esto se produce después de que la ONG Movimiento por un Gobierno de Calidad presentase una petición ante el Supremo, pidiendo que se designara a un nuevo ministro del Interior tras la dimisión de Arbel en julio de 2025, cuando el partido Shas abandonó la coalición por discrepancias con el servicio militar obligatorio para los estudiantes haredíes de la 'yeshiva', los centro de estudios judíos.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, asumió el cargo de forma interina, si bien su mandato provisional expiró en octubre. Ante la ausencia de un ministro en funciones, varias competencias del cargo pueden ser transferidas al primer ministro. No obstante, Netanyahu no podrá asumirlas debido al juicio en su contra por presunta corrupción, según ha recogido el diario 'Haaretz'.

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