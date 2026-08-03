La identificación de víctimas de la avioneta estrellada en Perú se completará en tres días

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Lima, 3 ago (EFE).- La identificación de los cuerpos de las trece víctimas mortales -entre ellos once turistas de Italia, España y Alemania- del accidente de la avioneta accidentada el pasado sábado en Nazca (Perú) estará completa en tres días, debido a la complejidad del caso, según informó este lunes -a un medio local- el director nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Brizuela.

Los restos de los fallecidos, entre ellos siete italianos, dos españoles y dos alemanes, así como del piloto y copiloto peruanos, están individualizados y permanecen en la sede de Medicina Legal del Ministerio Público en la ciudad de Ica, la más cercana a la zona del accidente ocurrido el sábado último.

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Las víctimas de nacionalidad peruana, española y alemana ya han sido identificados, indicó la fuente a la emisora RPP.

Sin embargo, en el caso de los fallecidos italianos es necesario hacer una "integración homológica" de los restos en un laboratorio ubicado en otra ciudad, lo que tomará un tiempo de entre dos a tres días, señaló Brizuela.

Al trabajo de identificación de los restos en Ica se han sumado ocho especialistas forenses de Lima y los consulados de Italia, España y Alemania han brindado los odontogramas de las víctimas para completar ese trámite.

Luego del trágico suceso, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicó un mensaje de condolencia en la red social X. "En nombre del Gobierno italiano y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor", expresó la mandataria.

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Los medios italianos publicaron que los fallecidos de este país eran miembros de dos familias amigas de la ciudad de Monza (norte) que viajaban juntas con frecuencia.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desaconseja los sobrevuelos de las Líneas de Nazca, en sus recomendaciones de viaje a sus ciudadanos. "Las avionetas no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles", añade.

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El accidente se produjo el sábado en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT), a dos kilómetros aproximadamente del aeródromo de Nazca, después de que la avioneta, de la compañía Aerodiana, hubiera despegado al mediodía del aeropuerto de Pisco, en la región de Ica, con el objetivo de sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para doce pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú ordenó en la víspera la suspensión temporal de operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable, indicó el MTC en un comunicado.

A su vez, dos especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) vienen efectuando la recopilación de evidencias, entrevistas, registros y demás información necesaria para el desarrollo de la investigación, agregó el comunicado.

La CIAA verificará la posibilidad de localizar y recuperar la tarjeta de almacenamiento instalada en la aeronave, que es un dispositivo que podría contener registros relacionados con su operación y posición. EFE