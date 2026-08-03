La Cámara de Comercio reclama ayudas para empresas y autónomos ante la crisis migratoria en Ceuta

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Cámara de Comercio de España ha instado este lunes a tomar "las medidas necesarias" que garanticen la seguridad, la normalidad comercial y la recuperación económica de la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa desde la semana pasada.

La Cámara ha apoyado "de forma firme y decidida" al Pleno de la Cámara de Comercio de Ceuta que, reunido en sesión extraordinaria, ha analizado la grave situación que atraviesa la ciudad y sus consecuencias para las empresas, la ciudadanía y la imagen exterior de Ceuta.

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A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de España ha reiterado su apoyo a las empresas, a los autónomos y a la sociedad ceutí, convencida de que, como en ocasiones anteriores, volverá a demostrar su capacidad para ayudar a las empresas a superar esta situación y recuperar la normalidad.

Además, junto con la red cameral ha reafirmado su compromiso con las empresas que desarrollan su actividad en Ceuta, trasladando un mensaje de confianza que contribuya a reforzar la imagen de la ciudad como entorno seguro para vivir, invertir y desarrollar actividad empresarial.

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"Ceuta cuenta con un tejido económico dinámico, una posición geoestratégica de gran relevancia y oportunidades de crecimiento que deben seguir proyectándose con claridad hacia el exterior", ha destacado la organización que dirige José Luis Bonet.

Por todo ello, la Cámara considera que es esencial transmitir un mensaje de fortaleza, estabilidad y compromiso con el desarrollo económico de la ciudad, en respaldo de un empresariado que continúa trabajando con responsabilidad, esfuerzo y una firme vocación de futuro.

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