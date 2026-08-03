Fundación Caja Navarra destina 50.000 euros a atender a la población de Venezuela afectada por los terremotos

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Fundación Caja Navarra aporta 50.000 euros al fondo común que gestiona el Comité de Emergencia Español para "tratar de dar respuesta a las demandas más urgentes" de la población afectada por los terremotos de Venezuela del pasado 24 de junio.

Esta aportación, según han explicado desde Fundación Caja Navarra en una nota de prensa, proviene del Fondo de Emergencias de Fundación Caja Navarra, que cuenta con recursos para atender crisis humanitarias en sus fases iniciales.

Los fondos obtenidos por el Comité de Emergencia Español "son distribuidos de forma equitativa entre las 8 ONG que conforman esta alianza y que están respondiendo a esta emergencia en Venezuela para atender a la población en situación más vulnerable, proporcionando alimentos, agua, asistencia económica, protección y refugio, atención médica y psicosocial, prevención de brotes epidémicos y apoyo educativo para la infancia, principalmente".

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"Casi dos meses después de esta tragedia, el desafío sigue siendo incalculable tras los seísmos que dejaron más de 5.069 muertos y más de 16.740 personas heridas, además de miles de familias afectadas y comunidades con daños severos", han destacado desde la Fundación.

Según han remarcado, "los esfuerzos se centran ahora en que la población pueda retomar la vida cotidiana con seguridad: volver a entornos habitables, recuperar servicios básicos, reabrir espacios comunitarios y educativos y reducir la exposición a riesgos que amenazan la salud de miles de familias".

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El presidente de Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés, ha indicado que "la Fundación vuelve a incidir en una de sus premisas básicas: poner en el centro a las personas". "Sólo de este modo se entiende el compromiso anual de nuestra entidad con la cooperación internacional y la atención que se presta a las personas que más lo necesitan tanto en situaciones de emergencia como en otras que se han dilatado en el tiempo", ha subrayado.

La directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira, ha señalado que "más de un mes después de los terremotos, el reto al que se enfrentan las ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria del Comité de Emergencia es que las familias puedan volver a una rutina segura sin que la emergencia se transforme en una crisis sanitaria". "Evitar enfermedades y acompañar la recuperación física y emocional es ahora determinante", ha añadido.

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Las 8 ONG que conforman el Comité de Emergencia Español son Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Estas organizaciones "trabajan en coordinación con entidades locales y socios sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas, como La Guaira entre los Estados con mayor impacto, y con efectos directos e indirectos en varios territorios del país".

Fundación Caja Navarra, "tal y como ya sucedió en su aportación a la crisis humanitaria originada por la Dana de Valencia, busca generar una aportación colectiva". En ese sentido, "une fuerzas con entidades con mayor experiencia en esas labores y la capacidad de generar un mayor impacto en aquellas zonas en las que se centra la ayuda".

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El "compromiso" de Fundación Caja Navarra con la cooperación internacional "se muestra con la asignación anual del 1.4% de su presupuesto". La fundación cuenta con un fondo destinado a emergencias humanitarias y otro centrado en crisis humanitarias olvidadas. Asimismo, Fundación Caja Navarra lidera el proyecto de comunicación Inolvidables, que trata de "dar difusión a estas situaciones olvidadas por medios de comunicación y gobiernos".