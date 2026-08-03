El presidente de Líbano urge a la Justicia a presentar la acusación formal por la explosión de Beirut en 2020

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El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha instado este lunes al Poder Judicial a presentar la acusación formal por la explosión que tuvo lugar en agosto de 2020 en el puerto de Beirut, en vísperas de un nuevo aniversario de la catástrofe que dejó unos 220 muertos y 6.500 heridos, pues "ya no se puede tolerar más demoras".

"Líbano se enfrenta a una herida que no ha cicatrizado y a un recuerdo que no se ha borrado", ha expresado Aoun en un comunicado para recordar unos hechos que ha calificado como "una tragedia sin precedentes" en la historia del país. "Cambió el rostro de la capital, cobró vidas inocentes, dejó cientos de heridos", ha apuntado.

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Aoun ha exhortado al juez instructor del caso, Tarek Bitar, que publique cuanto antes la acusación sobre los posibles responsables de aquella tragedia ocurrida el 4 de agosto de hace ahora seis años. "Se ha convertido en una necesidad que ya no se puede demorar", ha subrayado el presidente libanés.

"La herida no sanará, y la nación no recuperará la confianza en sus instituciones, hasta que se complete el proceso judicial", ha dicho el mandatario, que ha advertido de que este nuevo aniversario recuerda la responsabilidad del país con "el deber de la verdad, la justicia y la rendición de cuentas".

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"La justicia no significa venganza, sino el establecimiento de la ley, la revelación de toda la verdad, sin omisiones, y el castigo de todos aquellos que fueron negligentes, incumplieron su deber o causaron esta catástrofe, independientemente de su posición o estatus", ha incidido el presidente libanés.

En ese sentido, ha incidido en que esta es la única forma de que los tribunales puedan demostrar "su independencia y su capacidad para impartir justicia", así como su compromiso con las familias de las víctimas, quienes han esperado mucho tiempo".

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Las investigaciones, marcadas por numerosos recursos y obstáculos legales, han dado como hechos que aquella devastadora explosión fue provocada por un incendio en un almacén donde se habían almacenado toneladas de fertilizante de nitrato de amonio de forma desordenada durante años.

La reclamación del presidente libanés llega cuando el caso ha entrado en su fase final. Bitar remitió el expediente a la Fiscalía a finales de marzo para que pueda formular la acusación formal, como paso previo y necesario antes de su publicación.

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