El colombiano Gustavo Puerta se suma a la pretemporada del Racing tras el Mundial

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Santander (España), 3 ago (EFE).- El centrocampista Gustavo Puerta se ha incorporado este lunes a la pretemporada del Racing de Santander tras disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

El internacional cafetero formó parte de la sesión de entrenamiento celebrada en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, en el primer entrenamiento del Racing tras los dos encuentros amistosos disputados frente al Wolverhampton en Inglaterra.

Gustavo Puerta vuelve a Santander tras haber jugado como titular los cinco encuentros que la selección colombiana disputó en el Mundial, hasta alcanzar los octavos de final. EFE

El conjunto cántabro afrontará este viernes los dos últimos compromisos de su preparación estival, después de haberse medido ya a la Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club y Wolverhampton.

El primero de esos encuentros se disputará a las 11.30 horas (09.30 GMT) frente al Sporting de Gijón en los Campos de Sport de Astillero. Ocho horas después, el mismo viernes, el conjunto dirigido por José Alberto recibirá al Deportivo Alavés en los Campos de Sport de El Sardinero, donde se celebrará la tercera edición del Trofeo Nando Yosu.

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El Racing, que comenzó la pretemporada el 13 de julio, debutará en la temporada 2026-2027 de Primera División el domingo 16 de agosto, cuando recibirá al Villarreal en los Campos de Sport de El Sardinero. EFE

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