EE.UU. dice que la prisa en acuerdo entre Líbano e Israel puede poner en riesgo a civiles

Guardar

Beirut, 3 ago (EFE).- El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, advirtió este lunes de que actuar con prisa en el acuerdo entre el Líbano e Israel, en el que Estados Unidos actúa como mediador, puede poner en riesgo a la población civil, en víspera de una nueva ronda de negociaciones entre ambas partes que comienza mañana en Roma.

"Existe una diferencia significativa entre redactar un acuerdo sobre el papel y aplicarlo de forma responsable: actuar con demasiada precipitación conlleva el riesgo de poner en peligro precisamente a los civiles a los que este proceso pretende proteger", indicó Issa en un comunicado.

PUBLICIDAD

"Es mejor tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien a la primera" -dijo- así las "zonas piloto posteriores podrán avanzar de forma más eficiente", agregó en referencia a las zonas ocupadas por Israel durante la invasión de las que debe retirarse de forma gradual para permitir el despliegue del Ejército libanés.

"Por encima de todo, ambas partes deben ponerse de acuerdo sobre un proceso claro y viable antes de seguir adelante", indicó el embajador.

No obstante, Issa confirmó que las conversaciones en Roma "siguen en curso" y expresó su esperanza de que "conduzcan a resultados positivos".

Israel y el Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano y el despliegue en su lugar del Ejército libanés.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado estadounidense aseguró que esta nueva ronda será "un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur del Líbano", asegurando que estas reuniones técnicas en Roma buscarán perfeccionar el modelo de las zonas de despliegue para extenderlo de manera gradual.

Sin embargo, el Ejército libanés ha seguido acusando a Israel de obstaculizar su misión en esas zonas mediante bombardeos, uso de ametralladoras y disparos cerca de posiciones militares.

En Zawtar al Gharbiya, una de las tres áreas incluidas en el acuerdo marco entre Israel y el Líbano donde comenzó la retirada gradual israelí, las fuerzas libanesas denunciaron disparos israelíes cerca de sus unidades y los vecinos denuncian explosiones y limitaciones para hacer vida en la localidad.EFE

PUBLICIDAD