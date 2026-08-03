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Aeropuertos de Ecuador superaron los 4 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

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Guayaquil (Ecuador), 3 ago (EFE).- Más de cuatro millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos de Ecuador en el primer semestre de 2026, de los que más de 2,5 millones de viajeros correspondieron a vuelos internacionales, informó este lunes la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Durante este período también se transportaron 230.406 toneladas métricas de carga, añadió la institución en un comunicado.

A nivel doméstico, las rutas de mayor demanda son Quito–Guayaquil, Cuenca–Quito, Baltra–Guayaquil–Quito y Manta–Quito, corredores que "concentran el flujo principal de pasajeros dentro del territorio nacional y evidencian la centralidad de los aeropuertos de Quito y Guayaquil", las ciudades más pobladas del país.

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Además, según la DGAC, demuestran la importancia de la conectividad con las Islas Galápagos, a donde cada año llegan cientos de turistas de todas partes del mundo.

En el ámbito internacional, los destinos más frecuentados son Panamá, Bogotá, Miami, Madrid y Nueva York, conexiones que para la Aviación Civil permiten consolidar la inserción de Ecuador en las redes de transporte aéreo de América y Europa.

A su vez, esta conectividad "facilita el acceso a mercados clave para exportaciones, la llegada de inversión extranjera y el fortalecimiento del turismo receptivo", afirmó la institución. EFE

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