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El presidente de Armenia nombra por tercera vez a Pashinián como primer ministro tras las últimas legislativas

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El presidente de Armenia, Vahagn Jachaturián, ha nombrado este domingo a Nikol Pashinián como primer ministro del país, después de que su partido se hiciera con una clara victoria en las elecciones parlamentarias de junio, iniciando así su tercer mandato.

"A partir del Artículo 149, párrafo 1 de la Constitución, se nombra a Nikol Pashinyan como Primer Ministro", reza el decreto presidencial.

Su nombramiento coincide con la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional surgida de los comicios celebrados el pasado 7 de junio, con tres fuerzas políticas representadas.

De los 105 diputados de la cámara, 64 son del partido Contrato Civil de Pashinián, mientras que la oposición conformada por e bloque Armenia Fuerte y la Alianza Armenia cuentan con 29 y doce escaños respectivamente.

La formación de Pashinián, quien llegó al cargo en 2018 tras la conocida como 'Revolución de Terciopelo', en la que encabezó una oleada de manifestaciones contra el Gobierno, obtuvo la victoria en las parlamentarias con cerca del 50% de los apoyos.

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