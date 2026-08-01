Un ataque ruso contra Kiev causa al menos nueve muertos y 30 heridos

Guardar

Berlín, 1 ago (EFE).- Un ataque ruso nocturno contra Kiev ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana.

"Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo," escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

La Policía, por su parte, afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo.

Uno de los muertos era un agente de policía que estaba de servicio, agregaron las fuerzas de seguridad, que matizaron que se trata de informaciones preliminares, pues los servicios de emergencia todavía están desplegados atendiendo víctimas.

"Hay equipos de investigación, especialistas de desactivación de explosivos, rescatistas, sanitarios y psicólogos trabajando en los lugares de los impactos y donde cayeron los fragmentos", dijo la policía.

Por su parte, los Servicios de Emergencia del Estado de Ucrania confirmaron las cifras de víctimas mortales y heridos y detallaron que ya habían rescatado a 105 personas.

Los daños se registraron en los distritos kievitas de Darnitski, Holosiivski, Dniprovski, Pecherski, Sviatoshinski, Solomianski y Shevchenkovski, de acuerdo con la agencia Ukrinform. EFE